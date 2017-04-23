Чауса выпустили из-под стражи в Молдове

Судья находится в Кишиневе под домашнем арестом.
В НАБУ уточнили, что Чаус находится под домашним арестом на съемной квартире и отказывается сотрудничать со следствием.
В пресс-службе объяснили, что суд отклонил апелляцию прокуроров на экстрадиционный арест Чауса.
9 апреля истекает срок его содержания под стражей.
Напомним, 1 марта стало известно, что беглый судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого НАБУ уличило в получении взятки в 150 тыс. долларов в августе прошлого года, был задержан в Молдове.
Как сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь, Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе, явившись в полицию.
2 марта Суд Кишинева арестовал украинского судью Николая Чауса на 15 суток.
В дальнейшем, защита Чауса, обратилась к президенту Молдовы с просьбой предоставить ему политическое убежище.
Украинская правда