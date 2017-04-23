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Чауса выпустили из-под стражи в Молдове

23 апреля в 01:29

Судья находится в Кишиневе под домашнем арестом. 

Судья Николай Чаус
Чаус уже не за решеткой
strana.ua
Судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус по состоянию на 20 апреля в Молдове находился под домашним арестом, сообщили "Украинской правде" в пресс-служба НАБУ. 

В НАБУ уточнили, что Чаус находится под домашним арестом на съемной квартире и отказывается сотрудничать со следствием. 

В пресс-службе объяснили, что суд отклонил апелляцию прокуроров на экстрадиционный арест Чауса.

9 апреля истекает срок его содержания под стражей. 

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Напомним, 1 марта стало известно, что беглый судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого НАБУ уличило в получении взятки в 150 тыс. долларов в августе прошлого года, был задержан в Молдове.

Как сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь, Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе, явившись в полицию.

2 марта Суд Кишинева арестовал украинского судью Николая Чауса на 15 суток.

В дальнейшем, защита Чауса, обратилась к президенту Молдовы с просьбой предоставить ему политическое убежище.

 

По материалам: Украинская правда
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Тэги Чаус арест Молдова суд судья НАБУ дом Николай марта Украина права
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