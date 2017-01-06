Часть снесенных в Украине памятников Ленину бесследно исчезла – СМИ

Пропадают в основном памятники из бронзы или таблички из других ценных металлов.

Некоторые памятники после "ленинопада" исчезли Сайт города Запорожья

Часть снесенных в Украине памятников советской эпохи бесследно исчезла. В основном – это бронзовые скульптуры или таблички из ценных металлов.

В частности, в Киеве пропали 7 снесенных памятников. Пропал и бронзовый памятник Ленина, снесенный в Кропивницком. В последний раз местные жители видели его как раз во время демонтажа, сообщает "ТСН".

"Памятник так и не найден, ответ из полиции не поступал. Местная громада имела право решать, куда деть такое количество бронзы. Изготовить другой памятник или использовать бронзу в целях громады", - сообщила начальник отдела культуры горсовета Кропивницкого Анна Назарец.

Бронзовый памятник Ленину пропал также в Харькове.

Как сообщалось, в Украине снесли более 1 тыс. памятников Ленину. Часть из коммунистических памятников планировалось разместить в музее тоталитаризма, его власти хотели открыть 2017 году к годовщине "октябрьского переворота".