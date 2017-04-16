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Часть имущества Союза писателей описана под залог из-за налогового долга в 1,5 млн грн

16 апреля в 11:00

В случае непогашения долга часть имущества НСПУ в обязательном порядке будет продана через суд.

Союз писателей НСПУ
НСПУ может потерять часть своей недвижимости из-за долгов
kievvlast.com.ua
Недвижимость Национального союза писателей Украины (НСПУ) в Одессе и Харькове описана налоговой службой под имущественный залог из-за долга по земельному налогу, сообщил председатель союза Михаил Сидоржевский.

В интервью ZN.UA глава НСПУ подтвердил, что Союз столкнулся с угрозой потери своей земли. По его словам, на сегодня убыточными являются дома творчества писателей в Одессе и Ирпене, пансионат "Нафтуся" в Трускавце, а также Дом писателей в Киеве.

"Приведу примеры. С 1 января 2016 г. размер земельного налога за пользование земельным участком (0,36 га) по ул. Банковой, 2 в Киеве составлял 157 тыс. грн в месяц. Понятно, что эта сумма является абсолютно неподъемной для Cоюза, и мы не платили этот налог. Удалось добиться, чтобы с 1 июня 2016 г. ежемесячный размер земельного налога был уменьшен до 52 тыс. грн (на сегодняшний день это 56 тыс. грн). Но мы не можем платить и эту сумму. Поэтому ведем работу по минимизации размера земельного налога до 0,03%", - указал он.

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По словам Сидоржевского, убытки Ирпенского дома творчества за год составили 302 тыс. грн. При этом, с 1 января 2017 года Ирпенская городская рада повысила налог на пользование ДТП, который теперь составляет 98 тыс. грн в месяц (при бюджетном финансировании Союза 920 тыс. грн в год).

"Следовательно, часть имущества Союза — а это недвижимость в Одессе и в Харькове — налоговой службой уже описана под имущественный залог. Это означает, что в случае непогашения долга по земельному налогу (а на сегодняшний день он составляет около 1 млн 500 тыс. грн) часть имущества в обязательном порядке будет продана через суд — для того, чтобы закрыть долги перед КГГА. Причем по ценам значительно более низким, чем стоимость этого имущества", - заключил глава Союза.

Подробнее о ситуации, сложившейся вокруг Национального союза писателей Украины, читайте в интервью Михаила Сидоржевского ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги союз имущество Сидоржевский
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