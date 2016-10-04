Часть экс-беркутовцев, против которых дал показания бывший командир подразделения, уже задержаны – ГПУ

Четыре бывших сотрудника "Беркута" на момент задержания работали в полиции, сообщил прокурор.

Задержаны несколько экс-беркутовцев, подозреваемых в преступлениях против Евромайдана

Часть экс-беркутовцев, которых бывший командир харьковского "Беркута"на судебном заседании назвал причастными к расстрелу активистов "Евромайдана" в феврале 2014 года, уже задержаны, сообщил прокурор Генпрокуратуры Александр Ковальчук.

"В настоящее время некоторые из этих работников "Беркута" задержаны, проводится досудебное расследование. По другим информация еще проверяется", - отметил прокурор в комментарии для канала "112 Украина".

Ковальчук подтвердил, что в отношении по меньшей мере восьми экс-беркутовцев открыты уголовные производства.

"За всех сотрудников бывшего "Беркута я вам сказать не могу, по тем производствам, где я старший группы прокуроров, это 8 работников "Беркута" из разных областей Украины", – сообщил он отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он также заявил, что некоторые экс-беркутовцы прошли аттестацию в полиции и сейчас работают в Нацполиции.

"В настоящее время под стражей четыре бывших сотрудника "Беркута", которые на момент задержания находились на различных должностях в Нацполиции", - резюмировал прокурор.

Напомним, 3 октября экс-командир харьковского "Беркута" Виктор Шаповалов признал свою вину в суде и назвал фамилии своих бывших коллег, которые получили летальное оружие для борьбы с активистами Евромайдана.

В начале июля Святошинский районный суд закончил изучение баллистических экспертиз по делу пятерых экс-беркутовцев о расстреле 48 участников Майдана, которые, по словам представителя ГПУ, подтверждает причастность обвиняемых беркутовцев к преступлению.

14 июля представители департамента спецрасследлваний ГПУ, в результате обысков нашли на дне одного из прудов Голосеевского района Киева остатки винтовки, из которой, по предположению Генпрокурора Юрия Луценко, сотрудник "черной роты" Беркута стрелял по протестующих около Октябрьского дворца. Там же были найдены некоторые фрагменты автоматов.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".