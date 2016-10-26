Центральные области Украины засыпало снегом: лучшие фото из соцсетей

Осадки выпали в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

В среду 26 октября в центральной части Украины выпал снег. Жители Киева, Киевской, Житомирской и Черниговской области делятся в соцсетях фотографиями и видео снега на еще зеленой траве.

Напомним, первый снег в этом году выпал 5 октября в западных областях страны.

13 октября заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что постепенное повышение температуры в Украине возможно только с 23 октября. "Т.е. до конца месяца мы все-таки ожидаем незначительное повышение температуры", - сказал он.

По его словам, в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше многолетней средней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.