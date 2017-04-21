Центр Киева перекрыт на четыре дня

В центре Киева пройдут международные соревнования "Игры непокоренных".
Это связано с проведении в Киеве соревнований для военных и ветеранов с ограниченными физическими возможностями "Игры непокоренных".
Улица Трухановская будет перекрыта 22 апреля с полуночи до 17:00.
Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана независимости будет закрыт для транспорта с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля.
Участие в соревнованиях берут команды от стран-членов НАТО и стратегических партнеров альянса.
Как писало ZN.UA, "Игры несломленных" (Invictus Games) — международные спортивные состязания для военнослужащих, которые были ранены, травмированы либо получили заболевания, находясь по долгу службы в зоне боевых действий. В Invictus Games-2017 принимают участие 550 раненых бойцов из 17 стран.
Подробнее читайте в статье Оксаны Онищенко "Игры несломленных".ZN.UA