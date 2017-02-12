Целью новых обысков в "Укргаздобыче" был сбор компромата на топ-менеджмент компании – мнение

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Председатель правления "Укргаздобычи" утверждает, что в ходе обысков 8 февраля силовики изъяли документы, касающиеся поставок крупной немецкой компании.

Обыски в "Укргаздобыче" можно рассматривать как эпизод политической борьбы за контроль над ней РБК-Украина

Настоящей целью состоявшихся на минувшей неделев офисах ПАО "Укргаздобыча" был сбор компромата на руководство компании, пишет в своей статье для ZN.UA Ганна Люта.

По ее словам, в "Укргаздобыче" утверждают, что в ходе обысков силовики интересовались не только договорами с частными охранными структурами, о которых шла речь в соответствующем судебном постановлении, но и документами, касающимися определенных закупок.

"Как рассказал председатель правления компании Олег Прохоренко, СБУ интересовалась не только договорами с охранными структурами, в ходе обысков также были изъяты документы, касающиеся закупок, в частности поставок "одной крупной немецкой компании". По словам Прохоренко, проверяли даже директора по закупкам НАК "Нафтогаз Украины" (речь идет о Романе Биляге, курирующем закупки "Укргаздобычи"). Известно, что Роман Биляга — человек, близкий к Юрию Витренко, коммерческому директору "Нафтогаза", - говорится в статье.

Люта допускает, что правоохранители воспользовались первым попавшимся поводом, чтобы изъять в офисах необходимые документы.

Она также обращает внимание на то, что двумя неделями ранее получило продолжение дело Онищенко: Соломенский райсуд арестовал на два месяца экс-первого зампредседателя правления Александра Сомова и зампредправления Вадима Шленчака, которые проходят по делу как подозреваемые.

"Обыски в "Укргаздобыче", вероятно, следует рассматривать как продолжение политической борьбы за управление государственным активом. Наиболее вероятно, что цель обысков — собрать компромат на руководство компании и в перспективе сменить менеджмент", - заключает автор.

По ее мнению, последствиями обысков станут аресты некоторых топ-менеджеров компании, имеющих отношение к закупкам.

Напомним, 8 февраля правоохранители провели санкционированные обыски в офисах ПАО "Укргаздобыча" в Киеве, Полтаве и Харьковской области, а также в офисах частных коммерческих структур в рамках уголовного производства о преступной растрате 95 млн грн государственных средств через договоры о предоставлении охранных услуг.

Подробнее о целях и возможных последствиях новых обысков в офисах ПАО "Укргаздобыча" читайте в статье Ганны Лютой "Разведка боем. Силовики прощупали "Укргаздобычу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".