Бывший заместитель Скорика Орлов вышел под залог, но ему предъявили новое подозрение

Новый допрос экс-замглавы Одесской ОГА запланирован на 30 сентября.

За Орлова внесли 8 миллионов гривень залога Думская

Бывшего заместителя председателяоблгосадминистрации Александра Орлова, арестованного 23 сентября по подозрению в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года, выпустили из изолятора после внесения залога.

Как сообщали в пресс-службе партии "Оппозиционный блок" в четверг, 29 сентября, Орлов вышел на свободу после допроса и предъявления ему нового подозрения.

"Областная прокуратура снова обращается в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мы опять вызваны на допрос и в последующем это будет рассмотрение нового ходатайства в Приморском суде Одессы об изменении меры пресечения. Обвиняют Александра Орлова теперь по статье 340 Уголовного кодекса "незаконное препятствование проведению митингов с применением физического насилия", – пояснила адвокат Орлова Ирина Носкина.

Как сообщили в пресс-службе партии, новый допрос экс-замглавы Одесской ОГА запланирован на 30 сентября.

Напомним, Орлова арестовали 23 сентября с правом внесения 8 миллионов гривень залога.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена внести в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности с Николая Скорика (фракция "Оппозиционный блок").

Снятие неприкосновенности связано с расследованием ГПУ событий от 19 февраля 2014 года под Одесской облгосадминистрацией во времена Евромайдана. Бывшего главу Одесской ОГА Скорика, а также его экс-заместителя Александра Орлова подозревают в причастности к их организации.

19 февраля 2014 года около 150 человек с битами, в масках и шлемах напали на одесских журналистов, которые снимали пикет участников Евромайдана под зданием Одесской ОГА. В результате пострадали около 30 человек, в том числе журналисты телеканалов "Интер", "Пятого канала", "Нового канала", агентства "Укринформ" и ряда местных изданий. Как минимум три съемочные группы лишились техники - ее разбили или отобрали.