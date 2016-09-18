Бывший главный патологоанатом Минобороны поплатился должностью, препятствуя земельныи оборудкам - расследование

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На территории морга, которым он руководил, частники при согласии руководства Минобороны пытались поставить магазин ритуальных услуг, якобы арендуя "техническую площадку".

"Ритуальные услуги" планировали разместить у морга, откуда увозили погибших бойцов АТО

Бывший начальник Центральной патологоанатомической лаборатории МО Украины (ЦПАЛ) А.Денисюк остался без должности, на которой находился 21 год, из-за того, что препятствовал незаконному размещению магазина ритуальных услуг на территории Национального военно-медицинского центра "Главный военный клинический госпиталь".Об этом говорится в журналистском расследовании Олега Перетяки, опубликованном в ZN.UA.

Магазин "Предприятия ритуальных услуг Киевского городского союза ветеранов Афганистана" (далее - Предприятие), директором которого является некая Е.Тихончук, планировали разместить на госпитальной технической площадке, размером 40 кв. м, которая предназначалась для маневров автомобилей, которые увозили из морга погибших военных, а также для почетного караула.По словам Денисюка, в 2013 году к нему неоднократно обращалась Е.Тихончук, которая за взятку просила содействовать заключению договора аренды для размещения на территории госпитального морга ее магазина ритуальных услуг. Он отказал ей, поскольку считал незаконной аренду технической площадки возле патологоанатомической лаборатории. Поэтому, когда узнал, что руководство Киевского квартирно-эксплуатационного управления (далее — ККЭУ) заключило договор с Предприятием, А.Денисюк стал обращаться в различные военные и правоохранительные инстанции с требованием отмены противозаконной аренды.

Как говорится в статье, вскоре администрация ККЭУ письмом от 29.10.2015 г. пожаловалась военному коменданту города Киева В.Плахтию на строптивого начальника ЦПАЛ, подчеркивая, что действия последнего подрывают авторитет и доверие к работникам Вооруженных сил Украины и всей структуры МО Украины.

"Пытаясь не выносить сор из своего ведомства, следуя известной фразе: "Нет человека — нет проблемы", 09.12.2015 г. директор военно-медицинского департамента А.Верба издает приказ об увольнении начальника ЦПАЛ "по завершении срока" бессрочного договора", - пишет Перетяка.

Незаконно уволенный с работы бывший начальник ЦПАЛ более 9 месяцев через суд пытается восстановить свои трудовые права.

"На депутатское обращение о незаконной аренде госпитальной технической площадки министр обороны С.Полторак 30.04.2016 г. уверил, что его ведомство все сделало по закону: ККЭУ провел тендер на аренду недвижимого имущества — технической площадки (40 кв. м) с целью размещения объекта для оказания ритуальных услуг. Возможно, с формальной точки зрения высший военный чиновник и прав. Только не упомянул он в том письме, как его ведомство понуждало своих подчиненных к "согласованию", как проводило "конкурс" между связанными одним бизнесом фирмами, как незаконно был уволен с работы начальник ЦПАЛ", - говорится в статье.

Напомним, официальный источник Фонда государственного имущества свидетельствует о том, что с ноября 2015-го по август 2016 г. квартирно-эксплуатационные службы МО Украины сдали в скрытую аренду (под видом технических площадок) 23 земельных участка, принадлежащих государству (территориальным громадам), общей площадью 38270 кв. м.

Подробнее читайте в статье Олега Перетяки "Аренда в военном ведомстве: коррупция или мошенничество?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".