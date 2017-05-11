Бывший генсек НАТО предложил предоставить Украине летальное оружие

Кроме летального оружия Расмуссен также предлагает предоставить Украине статус "главного союзника" США вне НАТО.

Расмуссен хочет дать Украине то, чего не дал в 2014 году president.gov.ua

Экс-премьер Дании, генсек НАТО в 2009-2014 годахубежден, что сейчас пришло время для союзников по НАТО и особенно США предоставить Украине оборонительное летальное оружии.

"Это будет иметь эффект сдерживания перед вооруженными силами, которые поддерживаются Россией", - сказал он в интервью агентству "Укринформ".

Он заявил, что отстаивает позицию, чтобы США предоставили Украине особый статус, так называемого "главного союзника" (MNNA) вне НАТО. "Это не предоставит гарантий безопасности для Украины, но обеспечит потенциальный доступ к некоторым видам вооружений, а также, что наиболее важно, это станет мощным сигналом России об обязательстве Вашингтона в отношении Украины", - добавил Расмуссен.

По его мнению, если особый статус главного союзника вне НАТО будет предоставлен, это также будет означать со стороны Вашингтона поддержку членства Украины в НАТО и безальтернативность этой перспективы.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что 95% материальной помощи США для Украины поступает в Минобороны. В 2014-2015 годах США уже предоставили Украине военную помощь на 260 миллионов долларов, включая поставки палаток, бронежилетов, тепловизоров, транспортных средств, медицинского и инженерного снаряжения, портативных радиостанций, противомінометних радаров и патрульных катеров. В то же время, Соединенные Штаты не поставляют Украине летального оружия.