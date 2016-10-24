Бывший депутат-регионал Медяник вышел из СИЗО

Медяник вышел из-под ареста, поскольку у прокуратуры нет доказательств его вины.
"Генеральная прокуратура Украины приняла решение закрыть уголовное производство в отношении Медяника. Сегодня Владимир Юрьевич освобожден из-под стражи, все претензии к нему сняты", - рассказал адвокат агентству "Интерфакс-Украина".
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, поскольку у прокуратуры нет доказательств его вины.
Напомним, что Медяника задержали 7 августа, в рамках расследования дела другого экс-регионала – Александра Ефремова, который задержан 30 июля. Медянику инкриминируется посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110 ч.3, Уголовного Кодекса Украины), а также причастности к созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3 ч.1 УКУ).
ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям: в завладении, путем злоупотребления служебным положением, имуществом предприятия "Луганскуголь" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), а также в совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).Интерфакс-Украина , ZN.UA ,