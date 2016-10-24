Бывший депутат-регионал Медяник вышел из СИЗО

Медяник вышел из-под ареста, поскольку у прокуратуры нет доказательств его вины.

ГПУ не смогла доказать вину Медяника

Бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник вышел на свободу, сообщил его адвокат Олег Бабич.

"Генеральная прокуратура Украины приняла решение закрыть уголовное производство в отношении Медяника. Сегодня Владимир Юрьевич освобожден из-под стражи, все претензии к нему сняты", - рассказал адвокат агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, поскольку у прокуратуры нет доказательств его вины.

Напомним, что Медяника задержали 7 августа, в рамках расследования дела другого экс-регионала – Александра Ефремова, который задержан 30 июля. Медянику инкриминируется посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110 ч.3, Уголовного Кодекса Украины), а также причастности к созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3 ч.1 УКУ).

ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям: в завладении, путем злоупотребления служебным положением, имуществом предприятия "Луганскуголь" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), а также в совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).