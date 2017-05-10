Бывших киевских чиновников будут судить за растрату 870 тысяч, выделенных на детей сирот

Суд состоится по факту растраты средств столичного бюджета в особо крупных размерах.

В КГГА нашли двух растратчиков kievcity.gov.ua

Обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера департамента социальной политики КГГА и бывшего начальника управления бухгалтерского учета и финансов Главного управления социальной защиты населения КГГА направлен в Соломенский районный суд г. Киева.

"Установлено, что, находясь на указанных должностях, злоумышленники, действуя по предварительному сговору в интересах третьих лиц, безосновательно внесли в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было необоснованно перечислено свыше 870 тыс. грн", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры г. Киева.

Действия бывших должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Киевская местная прокуратура № 9 направила обвинительный акт в Соломенский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

В марте Прокуратура города Киева задержала заместителя главы Шевченковской райгосадминистрации Виктора Андреева за присвоение имущества территориальной общины на 27 млн грн.

В апреле был задержан и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василий Лозовой по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате имущества в особо крупных размерах (2,6 млн грн).