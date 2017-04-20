Бывших членов набсовета "Оранты" объявили в международный розыск

Объявленных в розыск лиц обвиняют в хищении имущества "Оранты" на сумму более 10 млн долларов.

Бывших должностных лиц СК "Оранта" объявили в международный розыск visnik-press.com.ua

Экс-глава наблюдательного совета Национальной акционерной страховой компании "Оранта" Олег Спилка и бывший член набсовета Александр Тиминский объявленыв международный розыск по запросу украинской стороны, сообщает " Экономическая правда " со ссылкой на информацию юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Отмечается, что указанные лица обвиняются в хищении имущества "Оранты" на сумму более 10 млн долларов.

В соответствии с материалами уголовного дела, в 2008 году подозреваемые организовали передачу прав на товарные знаки НАСК "Оранта" подконтрольной им фирме.

"Цена сделки составляла 6 млн гривень. Спустя два месяца те же товарные знаки были переданы назад "Оранте" в аренду сроком на пять лет, за что страховая компания заплатила более 65 млн грн", – утверждают в юридической фирме.

Помимо этого, в 2009 году по аналогичной схеме было проведено выведение средств при продаже и обратной покупке НАСК "Оранта" части в устаном капитале ООО "Гарант-Асістанс", в результате которых компании были нанесены убытки в 16 млн грн.

Экс-членам набсовета "Оранты" выдвинули подозрение по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Национальная акционерная страховая компания "Оранта" является одной из крупнейших страховых компаний Украины и является правопреемницей созданного в 1921 году "Укргосстраха".

По информации СМИ, Олег Спилка, возглавлявший набсовет "Оранты" с 2008 года, был уволен в декабре 2014 года.