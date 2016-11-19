Бывшие лидеры СССР вспомнили роль Беловежского соглашения на фоне войны в Украине - WP

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Кравчук одобрил санкции, а бывший советник Ельцина настаивал, что давление на Кремль нужно уменьшить.

Бывший лидеры СССР говорят, что Беловежское соглашение помогло избежать гражданской войны, но Россия все же начала агрессию против Украины через 25 лет. Wikimedia commons

Трое бывших лидеров, которые 25 лет назад подписали Беловежское соглашение и фактически подтвердили роспуск советской империи, провели встречу в штаб-квартире организации Atlantic Council, чтобы призвать к диалогу для решения войны, которая продолжается на Востоке Украины.

Об этом сегодня пишет Washington Post, напоминая, что в 8 декабря 1991 года лидеры советской Украины, Беларуси и России тайно договорились о ликвидации СССР, несмотря на попытки Михаила Горбачева сохранить его.

Один из подписантов соглашения и бывший лидер социалистической Беларуси Станислав Шушкевич подчеркнул, что Беловежское соглашение помогло избежать гражданской войны и других негативных последствий от распада самой большой страны в мире с огромным ядерным арсеналом.

"Это была ядерная сила, которая угрожала всему миру ядерными ракетарми. И тот, кто скажет, что у нее были причины существовать, должен не только быть философом, а философом с ощущением героизма", - сказал Шушкевич.

Бывший советник президента РФ Геннадий Бурбулис, который также поставил свою подпись на документе вместе с тогдашним лидером РСФСР, признал, что Советский Союз был обречен.

"Если говорить с исторической точки зрения, то СССР был нежизнеспособен с самого начала. Репрессии системы стали антропологической катастрофой", - сказал он.

Беловежское соглашение позволила 15 республикам мирно выйти из империи и стать независимыми. Однако, этнические конфликты все же вспыхнули в разных странах. И хотя распад СССР дал надежду, лишь несколько постсоветских стран стали действительно демократическими и успешными.

"Весь ряд символов старого Советского Союза снова возрожденны, потому что сохранилась ментальность советского человека", - сказал Шушкевич.

Через 25 лет после распада коммунистической империи, регион снова переживает потрясение. Россия аннексировала Крым и начала военную агрессию против Украины в Донбассе. В результате погибло около 10 тысяч человек. США и Евросоюз ввели против России экономические санкции. Однако международные переговоры о мире зашли в тупик.

Моя позиция такая же, как и у стран, которые ввели санкции. В то же время, я согласен, что одними лишь санкциями порадок в мире навести не удастся", - сказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

В свою очередь Бурбулис, который работал в правительстве Ельцина, сказал, что западные санкции и жесткая позиция против Москвы "неэффективны". Он призвал к более мягкому диалогу с Кремлем.

"Нет другого пути кроме консенсуса, но консенсус предполагает понимание между различными точками зрения на политику, культуру отношений, а не базируется на принципе: "Я сильный, а ты бедный", - сказал российский политик.

Ранее издание The Economist писало, что Кремль очарован СССР из-за неспособности справиться с современностью. Современная Россия – это страна с заработками выше среднего, у которой есть образованный городской класс, которому нравится потребление в западном стиле и личные свободы. Но это также очень сложное место с большим количеством противоречий, несправедливости и неравенства. Ей нужна плюралистическая, гибкая и современная политическая система. И она не появится в ближайшее время.

Ранее издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд кіберстратегів и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.