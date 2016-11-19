Бывшие лидеры СССР вспомнили роль Беловежского соглашения на фоне войны в Украине - WP

Кравчук одобрил санкции, а бывший советник Ельцина настаивал, что давление на Кремль нужно уменьшить.
Об этом сегодня пишет Washington Post, напоминая, что в 8 декабря 1991 года лидеры советской Украины, Беларуси и России тайно договорились о ликвидации СССР, несмотря на попытки Михаила Горбачева сохранить его.
Один из подписантов соглашения и бывший лидер социалистической Беларуси Станислав Шушкевич подчеркнул, что Беловежское соглашение помогло избежать гражданской войны и других негативных последствий от распада самой большой страны в мире с огромным ядерным арсеналом.
"Это была ядерная сила, которая угрожала всему миру ядерными ракетарми. И тот, кто скажет, что у нее были причины существовать, должен не только быть философом, а философом с ощущением героизма", - сказал Шушкевич.
Бывший советник президента РФ Геннадий Бурбулис, который также поставил свою подпись на документе вместе с тогдашним лидером РСФСР, признал, что Советский Союз был обречен.
"Если говорить с исторической точки зрения, то СССР был нежизнеспособен с самого начала. Репрессии системы стали антропологической катастрофой", - сказал он.
Беловежское соглашение позволила 15 республикам мирно выйти из империи и стать независимыми. Однако, этнические конфликты все же вспыхнули в разных странах. И хотя распад СССР дал надежду, лишь несколько постсоветских стран стали действительно демократическими и успешными.
"Весь ряд символов старого Советского Союза снова возрожденны, потому что сохранилась ментальность советского человека", - сказал Шушкевич.
Через 25 лет после распада коммунистической империи, регион снова переживает потрясение. Россия аннексировала Крым и начала военную агрессию против Украины в Донбассе. В результате погибло около 10 тысяч человек. США и Евросоюз ввели против России экономические санкции. Однако международные переговоры о мире зашли в тупик.
Моя позиция такая же, как и у стран, которые ввели санкции. В то же время, я согласен, что одними лишь санкциями порадок в мире навести не удастся", - сказал первый президент Украины Леонид Кравчук.
В свою очередь Бурбулис, который работал в правительстве Ельцина, сказал, что западные санкции и жесткая позиция против Москвы "неэффективны". Он призвал к более мягкому диалогу с Кремлем.
"Нет другого пути кроме консенсуса, но консенсус предполагает понимание между различными точками зрения на политику, культуру отношений, а не базируется на принципе: "Я сильный, а ты бедный", - сказал российский политик.
Ранее издание The Economist писало, что Кремль очарован СССР из-за неспособности справиться с современностью. Современная Россия – это страна с заработками выше среднего, у которой есть образованный городской класс, которому нравится потребление в западном стиле и личные свободы. Но это также очень сложное место с большим количеством противоречий, несправедливости и неравенства. Ей нужна плюралистическая, гибкая и современная политическая система. И она не появится в ближайшее время.
Ранее издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд кіберстратегів и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.ZN.UA