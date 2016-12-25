Бывшего советника Кернеса, несмотря на протесты, назначили начальником черкасской полиции

Троян представил Лютого личному составу в субботу.

В ноябре активисты жгли в Черкассах шины, но руководство МВД решило не брать это во внимание depo.ua

Вр. и. о. главы Нацполиции Вадим Троян представил личному составу ГУ НПУ в Черкассой области нового начальника управления

Как сообщило местное издание "ІнфоМіст", представление Лютого состоялось в субботу, 24 декабря, без предварительного анонса.

"Во время заслушивания состояния ряда уголовных производств присутствовал… Троян, который сообщил личному составу, что руководство приняло решение о назначении Валерия Лютого. Когда его хотели назначить в ноябре, возникли вопросы об одобрении кандидатуры Лютого общественностью. Поэтому приказ о его назначении приостановили. Были проведены консультации, после которых таки приняли решение, что Лютый будет возглавлять полицию Черкасской области", – сообщили изданию в пресс-службе черкасской полиции.

Представители движения "Автомайдан-Черкассы", которые протестовали против назначения Лютого в ноябре, анонсировали очередную акцию протеста.

"26 декабря в 8:00 ввозле здания ГУНП в Черкасской области общественность открыто "поздравит" Лютого с тайным суббоотним представлением. "Йолка" близится", – сказано в сообщении, опубликованном на странице движения в Facebook в воскресенье, 25 декабря.

Напомним, 3 и 4 ноября активисты ряда общественных организаций и представители политических сил протестовали против назначения бывшего начальника харьковского ГАИ и экс-советника мэра Харькова Геннадия Кернеса Валерия Лютого начальником ГУ НПУ в Черкасской области, а также требовали проведения прозрачного конкурса на эту должность.

Ранее активисты уже обращались к Авакову с просьбой назначить начальником полиции области руководителя патрульной полиции города Вадима Лесничука.

В тоже время, как сообщили источники ZN.UA в МВД, из-за позиции Авакова и Трояна начальника ГУ НПУ в Черкасской области не могут назначить уже в течение нескольких месяцев. В частности, Троян является ярым противником назначения Лесничука на эту должность.

Валерий Лютый работает в органах внутренних дел с 1985 года. В разное время он занимал должности начальника ГАИ Харькова и Харьковской области, заместителя начальника ГУ МВД в Харьковской области. В 2010 Лютый году ушел из МВД на пенсию, а в 2013 – стал советником харьковского городского головы Геннадия Кернеса по вопросам транспорта.

В сентябре 2015 года Лютый возглавил полицию Кривого Рога. Во время выборов мэра города народный депутат Егор Соболев заявлял, что начальник полиции Лютый избил его помощника Виталия Чернявского.