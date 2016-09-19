Бывшего ректора НАУ поместили под частичный домашний арест

Пойманного на взятке в 5 млн грн бывшего ректора обязали носить электронный браслет и бывать дома в определенные часы суток.
Согласно решению суда, Харченко обязан носить электронный браслет и ежедневно находиться дома в определенные часы суток.
При этом суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заключении Харченко под стражу в связи с состоянием его здоровья.
26 августа детективы НАБУ вместе с прокурорами САП и сотрудниками СБУ задержали временно исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета г. Киева Владимира Харченко во время получения части взятки в размере около 3 млн грн (100 тыс евро). При обыске дома у Харченко изъяли 5 млн грн и 9 слитков золота.
По версии СБУ, Харченко требовал 170 тысяч евро от профессора за назначение его на должность в университете.
В то же время в НАБУ сообщили, что он "требовал 5 млн грн и дополнительно 50 тысяч долларов США за дальнейшее несовершение препятствий в восстановлении в должности по решению суда бывших работников университета и подписания приказов об их назначении".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,