Бывшего ректора НАУ поместили под частичный домашний арест

Пойманного на взятке в 5 млн грн бывшего ректора обязали носить электронный браслет и бывать дома в определенные часы суток.

Болезнь помешала бывшему ректору НАУ отправиться в СИЗО, будет находиться дома

Шевченковский районный суд Киева постановил заключить под частичный домашний арест сроком на два месяца экс-врио ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко.

Согласно решению суда, Харченко обязан носить электронный браслет и ежедневно находиться дома в определенные часы суток.

При этом суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заключении Харченко под стражу в связи с состоянием его здоровья.

26 августа детективы НАБУ вместе с прокурорами САП и сотрудниками СБУ задержали временно исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета г. Киева Владимира Харченко во время получения части взятки в размере около 3 млн грн (100 тыс евро). При обыске дома у Харченко изъяли 5 млн грн и 9 слитков золота.

По версии СБУ, Харченко требовал 170 тысяч евро от профессора за назначение его на должность в университете.

В то же время в НАБУ сообщили, что он "требовал 5 млн грн и дополнительно 50 тысяч долларов США за дальнейшее несовершение препятствий в восстановлении в должности по решению суда бывших работников университета и подписания приказов об их назначении".