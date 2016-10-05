Бывшая судья Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде

Уволенная судья, выносившая решение против участников "Автомайдана", подала в суд иск к президенту.

Царевич подала иск к Президенту 30 сентября ВО Батькивщина

Экс-судья Печерского суда Киева Оксана Царевич, которую ранее уволили за нарушение присяги, обжаловала свое увольнение в Высшем административном суде

"Царевич подала в суд иск к Президенту 30 сентября", - рассказал "Українським Новинам" источник в суде.

В частности, в представлении Высшего совета юстиции (ВСЮ) на увольнение Царевич отмечалось, что действия судьи при рассмотрении десяти дел в отношении водителей - участников акций протестов в период с ноября 2013 года носят предвзятый характер. Сущность таких действий доказывает нарушение судьей принципов правосудия, в частности, верховенства права, необеспечения права на справедливый суд, неуважения к правам и свободам человека.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко уволил судью Печерского районного суда города Киева Оксану Царевич за нарушение присяги. Указ подписан после представления Высшего совета юстиции, который рекомендовал уволить Царевич.