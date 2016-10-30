Бюджет-2017 можно назвать "бюджетом разрушения" системы здравоохранения - мнение

К главным проблемам системы здравоохранения относятся отсутствие реформ, тотальная нехватка специалистов, низкие зарплаты и устарелость медицинского оборудования.
Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Ольга Скрипник.
По самым скромным подсчетам дефицит врачей превышает 42 тысяч, а медсестер — более 100 тысяч.
"Врачам приходится работать в довольно непростых условиях. Речь идет не только о мизерной зарплате, но и о возможности реализовать свои знания и умения в лечебных заведениях, база которых формировалась четверть века назад. Те, кто устал ждать перемен к лучшему, встали в очередь за визами — в этом году отток медиков на работу за границей достиг рекордных показателей" ,- констатирует автор статьи.
Не менее важными проблемами являются низкий уровень заработной платы в сфере и отсутствие каких-либо реформ. Эти вопросы тесно между собой связаны.
Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, который отвечает за нововведения в системе Минздрава, заявляет, что сейчас почти 60% бюджета на здравоохранение идет на зарплаты, которые составляют 1,5—2 тыс. грн.
"Даже если удастся в два раза увеличить бюджетное финансирование, то почти все уйдет на зарплаты, которые поднимутся до 3—4 тыс. грн. По мнению чиновника, без структурных изменений бюджет и в дальнейшем будет выполнять всего лишь функцию поддержки системы здравоохранения. А на самом деле суть реформы заключается в том, чтобы бюджет использовался иначе: деньги должны направляться на конкретные услуги для конкретного пациента", - говорит Скрипник.
Автор отмечает, что "такой подход тянет на ноу-хау: деньги будут ходить за пациентом, а уже тот будет платить врачам за медицинскую помощь".
"Вопрос только в том, на что хватит этих денег, если в бюджете на охрану здоровья гражданина предусмотрено 1800 грн в год. А кто будет осуществлять "функцию поддержки" для лабораторной сети, диагностических отделений, экстренной помощи, туббольниц и т.п.? ", - добавляет она.
Помимо всего этого, много лет подряд в бюджет не включают в себя финансирование таких статей, как техническое обслуживание, поверка и ремонт медицинского оборудования и аппаратуры. Не исключение и бюджет-2017.
"При таких условиях больные не могут получить качественной диагностики и лечения, а это приводит к ошибочным диагнозам и врачебным ошибкам, а иногда заканчивается и летальными случаями. Поэтому о внедрении международных стандартов и протоколов лечения и говорить нечего", - сказано в статье.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что около 50% затрат на здравоохранение в Украине финансируется из кармана пациента. Он рассказал журналистам, что если государство тратит на здравоохранение около 3% ВВП, то примерно столько же тратят пациенты, оплачивая медуслуги и покупая лекарства. Таким образом, общие затраты на медицину в Украине могут составить до 6% ВВП
Подробнее о нынешней ситуации с государственной медициной читайте в статье Ольги Скрипник "Бюджет-2017 — медицина за бортом" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина". ZN.UA