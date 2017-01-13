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Burisma заявляет о закрытии в Украине всех дел против ее президента Злочевского

13 января в 01:39

Компания содействовала правоохранительным органам и уплатила доначисленные платежи. 

злочевский
В Украине закрыли все уголовные дела на Злочевского
uainfo.org
Международная нефтегазовая компания Burisma заявила о закрытии всех дел в Украине в отношении компаний группы и ее президента Николая Злочевского, сообщила компания на своем сайте. 

По ее данным, компания содействовала правоохранительным органам и уплатила доначисленные платежи. 

"Только за последние два года операционными компаниями, входящими в группу Burisma, было уплачено более 5 миллиардов гривень налоговых обязательств в бюджеты всех уровней… В период проверки также были доначислены налоговые платежи в размере 180 миллионов гривень. Компании Burisma Group полностью возместили эту сумму, продемонстрировав соответствие международным практикам ведения бизнеса", - сообщается в пресс-релизе. 

По словам независимого директора Burisma Александра Квасьневского, решение украинского суду полностью соответствует решению Британского суда. 

"Для Украины решение по Николаю Злочевскому и крупнейшей газодобывающей компании Burisma будет иметь и другое позитивное значение – более интенсивное построение энергонезависимого государства, так как Burisma Group сможет увеличить объемы внутренней добычи природного газа Украины и отчисления в бюджет страны", - заявил Квасьневский. 

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Как сообщалось, что Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины закрыть дело против Николая Злочевского и снять его с розыска. ГПУ выполнила соответствующее постановление суда. 

Ранее ГПУ отменила розыск экс-министра экологии Злочевского.

По материалам: ZN.UA
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