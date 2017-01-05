Бросившую дочерей с пьющим отцом женщину приговорили к 2,5 годам тюрьмы

По требованию прокуратуры женщину лишили родительских прав.

Чугуевский районный суд признал виновной женщину по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком JanPietruszka / Depositphotos

Чугуевский суд Харьковской области вынес обвинительный приговор в отношении 29-летней жительницы поселка Эсхар, которая оставила полуторагодовалых дочерей-близняшек на неделю, а когда вернулась - одну девочку забрали в больницу, другую убил отец, сообщили в пресс-службе прокуратура Харьковской области.

"Чугуевский городской суд Харьковской области удовлетворил требования прокуратуры и признал виновной 29-летнюю мать по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, повлекшие тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). Женщине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По требованию прокуратуры и мужчина, и женщина лишены родительских прав.

Напомним, что в апреле прошлого года женщина после очередной ссоры с мужем ушла из дома, оставив на него полуторагодичных дочерей-близняшек. Около недели она не возвращалась и не интересовалась судьбой детей, а отец пил. Напившись в очередной раз, он "успокоил" одну из плакавших дочек и лег спать. Утром малышка не проснулась. Фельдшер, которого вызвали соседи, констатировал ее смерть. Вторую девочку госпитализировали в больницу с многочисленными заболеваниями.

В октябре прошлого года Чугуевский горсуд области признал отца детей виновным в убийстве по неосторожности и злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия (ч.1 ст.119 и ст.166 УК Украины), и назначил наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. Прокуратура подала апелляцию с требованием назначить мужчине более суровое наказание.