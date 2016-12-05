Британских правоохранителей призывают проверить Ахметова

По мнению активистов, проверки требует ситуация с недавним повышением тарифов на электроэнергию в Украине по новой схеме.

Общественное движение «Лондон Евромайдан» просит британских правоохранителей проверить Ахметова ФК Шахтер

Украинские активисты в Лондоне призывают британское правительство проверить деятельность Рината Ахметова согласно британского антикоррупционного и антитеррористического законов. Активисты считают, что на оккупированных территориях востока Украины предприятия Ахметова контролируются окупационно-сепаратистскими формированиями и такая деятельность может быть поддержкой терроризма.

В общественном движении "Лондон Евромайдан" сообщили, что готовят обращение к британскому ведомству по вопросам безопасности и противодействию терроризму, передает "Радіо Свобода".

По мнению активистов, проверки требует также ситуация с недавним повышением тарифов на электроэнергию в Украине по новой схеме. Активисты заявили, что это выгодно для предприятий Ахметова.

"Необходимо расследовать, не являются ли все его финансы добытыми незаконно – способом подкупа госслужащих", – сказал представитель движения "Лондон Евромайдан" Степан Шахно.

Он добавил, что олигархи в Украине используют политическое влияние для обогащения и реформы должны предусматривать лишения их таких рычагов.

Ранее в интервью ZN.UA гендиректор энергохолдинга Максим Тимченко заявил, что часть еврооблигаций ДТЭК купила компания ICU, приближенная к Порошенко (ее основала назначенная президентом нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева). Еврооблигации ДТЭК были скуплены в период существенного падения их стоимости.

В начале ноября стало известно, что главным бенефициаром схемы по увеличению тарифов на электроэнергию стали ДТЭК Рината Ахметова, а также владельцы облигаций энергохолдинга, среди которых оказалась и близкая к президенту Петру Порошенко компания ICU.

Украинские активисты неоднократно пикетировали здание One Hyde Park в Лондоне с требованиями относительно Рината Ахметва. Но бывшего депутата Верховной Рады и богатейшего предпринимателя Украины никогда не видели у тех жилищ, и он лично не реагировал на требования пикетчиков.