Британские инструкторы обучат украинских военных тактической логистике

Во время курса логистики британские инструкторы поделятся опытом иракской и афганской кампаний.

Британские инструкторы поделятся опытом логистического обеспечения во время иракской и афганской кампаний Сайт Минобороны Украины

На базе 81 центра обеспечения топливом тылав Николаеве начался курс тактической топливно-транспортной логистики.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, занятия с украинскими воинами будут проводить военные инструкторы Королевских вооруженных сил Великобритании.

Мероприятие продлится две недели, в течение этого времени британские инструкторы поделятся опытом логистического обеспечения военных частей и подразделений, которые выполняют задачи в районе боевых действий, на опыте иракской и афганской кампаний.

Учебный курс состоит из нескольких модулей. Военнослужащие будут изучать действия во время передвижения в колонне, на КПП и точке сбора, оборону колонны днем и ночью, а также защиту сил во время контакта с врагом. Особое внимание будет уделено минно-взрывной безопасности и оказанию первой медицинской помощи в случае ранения.

Кроме теоретических запланировано проведение практических занятий. В конце курса украинские военные составят финальные зачеты, чтобы проверить качество усвоения материала.

Как сообщалось, на Львовщине началось многонациональное командно-штабное учения "Кленовая арка - 2016". К маневрам привлечен личный состав управления литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрБриг). В роли главных инструкторов и посредников выступают опытные офицеры ВС Канады.