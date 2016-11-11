Бойцы ВСУ сбили российской беспилотник в Донецкой области

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На флэш-накопителе БПЛА обнаружили более 500 фотоснимков, сделанных на мариупольском направлении.

Беспилотником, сбитым в зоне АТО, управляли из Ростовской области Штаб АТО

Украинские военнослужащие 6 ноября сбилитипа "Орлан-10" в районе населенного пункта Мелекино Первомайского района Донецкой области.

БПЛА с бортовым номером 10332 принадлежит Вооруженным силам Российской Федерации и был запущен с территории города Ейск Ростовской области, сообщил пресс-центр штаба АТО вечером в пятницу, 11 ноября.

Анализ информации, извлеченной с флэш-накопителя беспилотника, свидетельствует, что с 20 августа по 6 ноября он не менее четырех раз проводил аэроразведку в полосе ОТУ "Мариуполь", в частности, в районе Мариуполя, Покровского, Приморского, Лебединского, Талаковки, Сартаны, Калиновки, Сопино, Виноградного, Саханки, Калиновки, Широкино, Водяного и других населенных пунктов.

Факт обнаружения российского беспилотника в акватории Азовского моря является очередным свидетельством участия Вооруженных сил РФ в вооруженном конфликте в Донбассе, подчеркнули в штабе АТО.

Также сообщается, что с 20 августа по 6 ноября по украинским позициям в районе населенных пунктов, над которыми проводил разведку сбитый БПЛА, было выпущено более 215 минометных и артиллерийских снарядов. В результате обстрелов два украинских военнослужащих погибли, шесть – получили ранения.