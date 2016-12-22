Бойцы ВСУ отразили атаки террористов на Светлодарской дуге

Оккупанты активно применяли ствольную артиллерию и минометы.

В четверг российские террористы сосредоточили обстрелы на донецком направлении Facebook/Міністерство оборони України

В четверг, 22 декабря, боевики российско-террористических сосредоточили артиллерийские обстрелы на донецком направлении, совершили 15 вооруженных провокаций и предприняли две попытки штурма позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Луганскому оккупанты били из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Старогнатовка подверглась обстрелам из минометов калибра 120 миллиметров, Авдеевка, Новгородское и Верхнеторецкое – из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С 8:30 российские террористы начали обстреливать украинские позиции на Светлодарской дуге и под прикрытием артиллерийского огня попытались их штурмовать. Получив вооруженный отпор, оккупанты отступили. В 10:00 обстрелы из ствольной артиллерии и 120-мм минометов возобновились, и противник совершил вторую неудачную попытку штурма.

Кроме того, в течение дня террористы дважды обстреляли Мироновку из 125-мм артиллерии.

По Красногоровке и Водяному на мариупольском направлении боевики открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов. Крымское на Луганщине оккупанты обстреливали из минометов калибра 82 миллиметра и противотанковых ракетных комплексов.

18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитыми и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.

К вечеру 18 декабря интенсивность обстрелов усилилась. В Областную клинической больницу им. Мечникова в Днепре были доставлены еще 26 раненных. При этом четырех военных не могли вывезти с позиций из-за плотного артиллерийского огня.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал потери украинских военных на Светлодарской дуге "самыми тяжелыми за последние пять месяцев".