Бойцы ВСУ отбили попытку штурма и заняли новые позиции под Авдеевкой

В воскресенье в зоне АТО погибли четверо украинских военных, пятеро – получили ранения.
В Министерстве обороны уточнили, что после неудачного штурма оккупантов ВСУ перешли в наступление и заняли новые позиции.
"Утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на второй - наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение", – заявил министр обороны Степан Полторак, добавив, что ситуация в районе авдеевской промзоны остается сложной, но контролируемой.
После боестолкновения террористы возобновили минометные обстрелы Авдеевки, Опытного и Камянки на донецком направлении. Пески оккупанты обстреливали из танка.
Кроме того, минометным обстрелам подверглась Красногоровка на мариупольском направлении. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы били по Гнутово, Павлополю, Широкино, Водяному, Красногоровке, Талаковке. В районе Широкино противник задействовал БТР.
Всего с начала суток в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 22 вооруженных провокации боевиков. В результате обстрелов погибли четверо и получили ранения пятеро украинских военнослужащих.
Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.ZN.UA