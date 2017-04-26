Бойцы ВСУ испытали в зоне АТО беспилотник украинского производства

Комплекс еще нуждается в доработке, однако с его помощью украинские военные уже выявляли российскую технику на Востоке Украины.

В зоне АТО испытали украинский БПЛА Сайт Минобороны Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины испытали в зоне АТО"Spectator-M", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В настоящее время начат этап опытной эксплуатации украинского беспилотника, однако результаты его использования вполне реальные, отмечают в министерстве. Так, с помощью "Spectator-M" украинские бойцы уже не раз обнаруживали позиции и технику российско-оккупационных войск.

Бойцы одной из механизированных бригад, которая держит оборону на луганском направлении, положительно оценивают летные характеристики беспилотников, которые входят в состав комплекса. Однако установленные на летательных аппаратах камеры, по мнению специалистов, все еще требуют усовершенствования.

Как сообщалось ранее, "Укроборонпром" на международной оружейной выставке IDEX 2017 в ОАЭ представил новую модификацию беспилотного многоцелевого тактического транспортного средства "Фантом".

Он оснащен противотанковым ракетным комплексом "Барьер" и поворотной платформой для различных видов вооружений, "Фантом" способен поражать бронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 метров.

Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлической тормозной системой обеспечивают "Фантому" высокие ходовые характеристики, в том числе на песке.