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Бойцы ВСУ испытали в зоне АТО беспилотник украинского производства

26 апреля в 18:14

Комплекс еще нуждается в доработке, однако с его помощью украинские военные уже выявляли российскую технику на Востоке Украины.

Spectator
В зоне АТО испытали украинский БПЛА
Сайт Минобороны Украины
Военнослужащие Вооруженных сил Украины испытали в зоне АТО беспилотный авиационный комплекс отечественного производства "Spectator-M", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В настоящее время начат этап опытной эксплуатации украинского беспилотника, однако результаты его использования вполне реальные, отмечают в министерстве. Так, с помощью "Spectator-M" украинские бойцы уже не раз обнаруживали позиции и технику российско-оккупационных войск.

Бойцы одной из механизированных бригад, которая держит оборону на луганском направлении, положительно оценивают летные характеристики беспилотников, которые входят в состав комплекса. Однако установленные на летательных аппаратах камеры, по мнению специалистов, все еще требуют усовершенствования.

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Как сообщалось ранее, "Укроборонпром" на международной оружейной выставке IDEX 2017 в ОАЭ представил новую модификацию беспилотного многоцелевого тактического транспортного средства "Фантом".

Он оснащен противотанковым ракетным комплексом "Барьер" и поворотной платформой для различных видов вооружений, "Фантом" способен поражать бронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 метров.

Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлической тормозной системой обеспечивают "Фантому" высокие ходовые характеристики, в том числе на песке.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина беспилотник характеристики АТО
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