Бойцы КОРД будут ездить на внедорожниках Toyota Land Cruiser

Машины для спецназа передали американские партнеры.
Машины переданы 35-ти новым бойцам спецподразделения, которые прошли отбор для дальнейшей службы в Ровенской и Донецкой областях. Технику передали американские партнеры в рамках Международной технической помощи по программе "Создание и развитие подразделения особого назначения КОРД Национальной полиции Украины".
Как сообщалось, будущие бойцы КОРД проходят подготовку по американской программе.
Ранее сообщалось, что МВД планирует набрать на службу в спецподразделение КОРД 2100 полицейских (группа "А" - 1079, группа "В" - 329, логистика - 692). Группа "А" - боевые отряды специального назначения, "В" - подразделения, занимающиеся защитой свидетелей.
с ноября 2015 по 2 июля 2016 в ходе отборов было подано 6739 анкет от кандидатов на службу в КОРД.ZN.UA