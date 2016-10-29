Бойцы КОРД будут ездить на внедорожниках Toyota Land Cruiser

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Машины для спецназа передали американские партнеры.

Ряды КОРДа пополнились новыми бойцами Пресс-служба МВД

Бойцы спецподразделения полиции КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия) получили для работы 10 автомобилей Toyota Land Cruiser и 8 Volkswagen T6 (минивэн), сообщила пресс-служба Нацполиции.

Машины переданы 35-ти новым бойцам спецподразделения, которые прошли отбор для дальнейшей службы в Ровенской и Донецкой областях. Технику передали американские партнеры в рамках Международной технической помощи по программе "Создание и развитие подразделения особого назначения КОРД Национальной полиции Украины".

Как сообщалось, будущие бойцы КОРД проходят подготовку по американской программе.

Ранее сообщалось, что МВД планирует набрать на службу в спецподразделение КОРД 2100 полицейских (группа "А" - 1079, группа "В" - 329, логистика - 692). Группа "А" - боевые отряды специального назначения, "В" - подразделения, занимающиеся защитой свидетелей.

с ноября 2015 по 2 июля 2016 в ходе отборов было подано 6739 анкет от кандидатов на службу в КОРД.