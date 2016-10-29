Топ Новости
<
>

Бойцы КОРД будут ездить на внедорожниках Toyota Land Cruiser

29 октября в 07:55

Машины для спецназа передали американские партнеры. 

КОРД_24
Ряды КОРДа пополнились новыми бойцами
Пресс-служба МВД
Бойцы спецподразделения полиции КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия) получили для работы 10 автомобилей Toyota Land Cruiser и 8  Volkswagen T6 (минивэн), сообщила пресс-служба Нацполиции.

Машины переданы 35-ти новым бойцам спецподразделения, которые прошли отбор для дальнейшей службы в Ровенской и Донецкой областях.  Технику передали американские  партнеры в рамках Международной технической помощи по программе "Создание и развитие подразделения особого назначения КОРД Национальной полиции Украины".

Как сообщалось, будущие бойцы КОРД проходят подготовку по американской программе.

Читайте также: Посольство США профинансирует обучение спецназа НАБУ

Ранее сообщалось, что МВД планирует набрать на службу в спецподразделение КОРД 2100 полицейских (группа "А" - 1079, группа "В" - 329, логистика - 692). Группа  "А" - боевые отряды специального назначения, "В" -  подразделения, занимающиеся защитой свидетелей.

с ноября 2015 по 2 июля 2016 в ходе отборов было подано 6739 анкет от кандидатов на службу в КОРД. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.53
EUR 27.90
Последние новости