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Бойцов АТО полностью обеспечат зимней одеждой к концу ноября – началу декабря – начальник тыла ВСУ

17 ноября в 06:34

Теплых курток нового образца у бойцов АТО все еще нет, не хватает и шапок.

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Бойцов АТО зимней одеждой полностью обеспечат к началу следующего месяца
Полк "Азов"/Facebook
Военнослужащие подразделений Вооруженных сил Украины, расположенные в зоне АТО на востоке Украины обеспечены зимними форменными вещами на 82%. Полностью обеспечить военных в АТО теплой одеждой планируется к концу ноября – началу декабря, проинформировал во время заседания комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны временно исполняющий обязанности начальника тыла Вооруженных сил Украины Николай Куклюк, сообщает Укринформ.

Куклюк сообщил, что утепленными полевыми куртками военные обеспечены на 100%, но замены требуют 6 тыс. комплектов, теплые брюки тоже есть на 100%, но нужно заменить 3,5 тыс. комплектов.

Зимними шапками военнослужащие обеспечены на 59%, а вот флисовых курток, которые входят в комплект форменной одежды нового образца еще нет вообще, их надо 32 тыс. штук. 

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Напомним, ранее советник президента Юрий Бирюков продемонстрировал образец зимней формывоеннослужащих Вооруженных сил Украины. Также сообщалось, что новую летнюю форму для ВСУ впервые продемонстрировали на параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа. 

По материалам: Укринформ
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Тэги форма зима Украина АТО военнослужащие одежда
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