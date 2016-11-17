Бойцов АТО полностью обеспечат зимней одеждой к концу ноября – началу декабря – начальник тыла ВСУ

Теплых курток нового образца у бойцов АТО все еще нет, не хватает и шапок.
Куклюк сообщил, что утепленными полевыми куртками военные обеспечены на 100%, но замены требуют 6 тыс. комплектов, теплые брюки тоже есть на 100%, но нужно заменить 3,5 тыс. комплектов.
Зимними шапками военнослужащие обеспечены на 59%, а вот флисовых курток, которые входят в комплект форменной одежды нового образца еще нет вообще, их надо 32 тыс. штук.
Напомним, ранее советник президента Юрий Бирюков продемонстрировал образец зимней формывоеннослужащих Вооруженных сил Украины. Также сообщалось, что новую летнюю форму для ВСУ впервые продемонстрировали на параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа.Укринформ