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Бойцам Нацгвардии Украины предложили сменить "краповые" береты на синие

4 ноября в 03:11

Представлены новые образцы парадной и повседневной формы нацгвардейцев.

Нацгвардия НГУ карабинеры_10
Для гвардейцев разработали дизайн новой формы
Нацгвардія України
Для военнослужащих подразделений Национальной гвардии разработаны новые образцы парадной и повседневной формы, в дизайне которой учтены рекомендации европейской ассоциации жандармов.

Форма будет как защитного цвета (этот цвет сохранят для боевых подразделений НГУ), так и синего – для частей, задействованных в охране общественного порядка, сообщил в Facebook журналист Виталий Гайдукевич, который причастен к разработке новой формы.

По его словам, символика НГУ будет кардинально отличаться от армейской, а "краповый" (красный) берет гвардейцы сменят на синий. Гайдукевич объяснил, что красный цвет берета был у советских внутренних войск, которые создавались для подавления беспорядков, а врагом их являлся собственный народ. НГУ же не может позиционировать себя как враг народа, объяснил Гайдукевич.

Он отметил, что "ребрендинг НГУ будет предусматривать: изменение цвета повседневно / парадного мундира, изменение основной эмблемы (будет расположена на флаге, на берете, принтами на поло, трафаретные рисунки в технике), изменение цвета берета (достаточно совкового "крапового" - это национальная гвардия, она должна нести в своей символике национальные символы и цвета), изменение принципов использования униформы (военные части НГУ останутся на "полевой"  защитного цвета, зато части, которые задействованы в охране общественного порядка переходят на брендовый цвет НГУ - синий)".

Смотрите фото: Итальянские карабинеры завершили подготовку бойцов Нацгвардии

Напомним, ранее советник президента Юрий Бирюков продемонстрировал образец зимней формы военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ранее сообщалось, что новую летнюю форму для ВСУ впервые продемонстрировали на параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа. 

По материалам: ZN.UA
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