Бойцам Нацгвардии Украины предложили сменить "краповые" береты на синие

Представлены новые образцы парадной и повседневной формы нацгвардейцев.

Для гвардейцев разработали дизайн новой формы Нацгвардія України

Для военнослужащих подразделений Национальной гвардии разработаны новые образцы парадной и повседневной формы, в дизайне которой учтены рекомендации европейской ассоциации жандармов.

Форма будет как защитного цвета (этот цвет сохранят для боевых подразделений НГУ), так и синего – для частей, задействованных в охране общественного порядка, сообщил в Facebook журналист Виталий Гайдукевич, который причастен к разработке новой формы.

По его словам, символика НГУ будет кардинально отличаться от армейской, а "краповый" (красный) берет гвардейцы сменят на синий. Гайдукевич объяснил, что красный цвет берета был у советских внутренних войск, которые создавались для подавления беспорядков, а врагом их являлся собственный народ. НГУ же не может позиционировать себя как враг народа, объяснил Гайдукевич.

Он отметил, что "ребрендинг НГУ будет предусматривать: изменение цвета повседневно / парадного мундира, изменение основной эмблемы (будет расположена на флаге, на берете, принтами на поло, трафаретные рисунки в технике), изменение цвета берета (достаточно совкового "крапового" - это национальная гвардия, она должна нести в своей символике национальные символы и цвета), изменение принципов использования униформы (военные части НГУ останутся на "полевой" защитного цвета, зато части, которые задействованы в охране общественного порядка переходят на брендовый цвет НГУ - синий)".

Напомним, ранее советник президента Юрий Бирюков продемонстрировал образец зимней формы военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ранее сообщалось, что новую летнюю форму для ВСУ впервые продемонстрировали на параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа.