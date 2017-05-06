Борьба с коррупцией в Украине не будет успешной без судебной реформы - Bloomberg

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Эксперт назвал нынешнюю антикоррупционную кампанию в Украине "игрой в пинг-понг".

Коррумпированность судов и возможность выйти под залог тормозят борьбу со взяточничеством в Украине. AndreyPopov / Depositphotos

столкнулись с препятствиями в выполнении своей задачи привлечь нечистых на руку чиновников к ответственности.

Несмотря на то, что запоздалые аресты на высшем уровне наконец начались, много дел до сих пор не доходят до судов. А подозреваемые часто выходят на свободу под залог, вопреки желанию следователей.

Об этом сегодня пишет Bloomberg, напоминая, что недавно экс-депутат Николай Мартыненко вышел под зазставу, затягивая возможное судебное рассмотрение дела против него. Директор НАБУ Артем Сытник сказал изданию, что решение выпустить Мартыненко из-под ареста стало результатом давления лояльных к нему депутатов. По его словам, политики пренебрегают требованиями уже второй украинской революции за последние 10 лет, которая привела к свержению режима Виктора Януковича. Киеву понадобилось два года, чтобы вернуть 1,5 миллиардов долларов в госбюджет со счетов бывшего президента.

"Это не тест для НАБУ. Это тест для нашей политической элиты. Когда депутаты начинают унижать прокурора, судью, когда они открыто давят, мне кажется, что наши элиты провалили этот тест", - сказал Сытник.

Издание напоминает, что кроме Мартыненко, судьи выпустили под залог главу ЦИК, исполнительного директора НАК "Нафтогаз", а также председателя государственной фискальной службы Романа Насирова. За последнего жена внесла залог в размере 3,7 миллионов долларов. Все эти чиновники отрицают коррупционные обвинения.

Вместе с тем, ЕС и США приветствовали открытие крупных дел за взяточничество. Но они указывают на важность создания антикоррупционных судов, чтобы довести их до конца.

"Своевременное создание судов обеспечит полную цепь системы уголовного правосудия, которая будет иметь целью побороть коррупцию в Украине. Это станет поворотом для успешного продолжения антикоррупционных реформ", - сообщил представитель ЕС Bloomberg.

А пока таких судов нет, по мнению программного директора "Немецкого фонда Маршала США" Йорга Форбрига, "игра в пинг-понг" между НАТО и украинскими судами продолжится. Он замечает, что все усилия очистить власть от взяточничества все более открыто подрывает нереформированная судебная система Украины, которая сама погрязла в коррупции.

"Если сами суды не будут основательным образом реформированы, в идеале в ходе этого процесса должна появиться отдельная ветка для рассмотрения дел о подкупе, украинская борьба против коррупции не может быть успешной", - убежден Форбриг.

Президент Венецианской комиссии Джованни Букиккио заявлял о том, что создание специализированного антикоррупционного суда является необходимым условием преодоления коррупции и восстановления доверия к судебной системе в Украине.

О необходимости создании антикоррупционных судов неоднократно заявляли представители гражданского общества, директор НАБУ Артем Сытник, а также дипломаты ЕС и США.

В то же время, категорический против этой инициативы выступили глава Верховного суда УкраиныЯрослав Романюков, а также Высший совет правосудия.

Министр юстиции Павел Петренко заявлял, что создание антикоррупционного суда будет возможно в 2017 году. Но как ранее писал в своей статье для ZN.UA доктор юридических наук, профессор Николай Хавронюк, сегодня необходимый для запуска Высшего антикоррупционного суда законопроект все еще отсутствует, а перспектива его запуска отодвигается на 2018 год. В тоже время, по его мнению, создание ВАС, предусмотренное вступившим в силу 30 сентября законом "О судоустройстве и статусе судей", наиболее эффективно можно реализовать через создание разветвленной системы антикоррупционных судов, включающей в себя сам ВАС, восемь судебных палат и Верховный суд.