Если на референдум вынести пункты Минских соглашений, большинство украинцев проголосуют за временный отказ от оккупированных территорий.

Украинцы против особого статуса для Донбасса. Лучше обнести колючей проволокой facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Если бы в Украине проходил референдум о статусе временно, то половина граждан (49,6%) приняли бы в нем участие, четверть (25,5%) – нет, а еще четверть (24,4%) - не определились, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Респондентам задавался вопрос, как бы они проголосовали на референдуме, и надо было выбрать один из двух вариантов действий украинской власти в отношении временно оккупированных территорий:

- предоставление этим территориям особого статуса,

- официальное признание оккупации этих территорий и их изоляция.

Большинство тех, кто принял бы участие в референдуме (53,6%), поддержали бы официальное признание оккупации этих территорий и их изоляцию до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины.

29,6% поддержали предоставление этим территориям особого статуса, амнистию для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины.

Остальные (16,8%) не определились с ответом.

Исследование проведено Центром Разумкова с 18 по 23 ноября 2016 года во всех регионах Украины оккупированных территорий 2015 среди респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в сентябре 2016 года, 42,1% граждан поддерживают прекращение любых экономических связей между Украиной и территориями ОРДО и ОРЛО (включая социальные выплаты, поставки энергоресурсов, закупку угля и т. д) до полного установления Украиной контроля над этими территориями, не поддерживают – 36%.