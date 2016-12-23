Большинство украинцев чувствуют себя счастливыми

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Несмотря на все проблемы и неурядицы, более половины жителей Украины не теряют оптимизма.

Социологи измерили уровень счастья в среднем по Украине. Наименее счастливые люди живут на востоке страны КМИС

В декабре 2016 годасебя чувствовали 54% жителей Украины, 25% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 19% - несчастливыми или скорее несчастливыми, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, по сравнению с прошлыми годами, уровень счастья существенно не изменился: если в течение 2001-2010 годов прослеживалась тенденция роста, то после 2011 года доля тех, кто чувствует себя счастливыми, несколько уменьшилась, и после 2012-го доля счастливых стабилизировалась на уровне 57-60%.

Ощущение счастья зависит от многих факторов, в том числе социально-демографических аспектов, качества жизни, социальной среды.

КМИС

Молодые люди в целом счастливее, чем старшие, с повышением возраста уровень счастья падает. В декабре 2016 года, среди молодежи в возрасте 18-29 лет счастливыми себя чувствовали 74%, среди людей в возрасте 30-39 лет – 59%, среди тех, кому 40-49 лет счастливыми себя назвали 51%, 50-59 лет – 48%, 60-69 лет – 44%, старше 70 лет – 38%. Связь с возрастом в значительной степени обусловлен состоянием здоровья – пожилые люди чаще болеют, а, как подтверждают исследования, состояние здоровья имеет существенное влияние на субъективное ощущение благополучия.

Чем выше уровень благосостояния, тем больше людей чувствуют себя счастливыми. Так, среди самых бедных (не хватает на еду) счастливыми себя назвали 40%, среди малообеспеченных (хватает только на еду) таких половина, среди людей со средним доходом (хватает на еду, одежду, могут немного откладывать) - 68%, среди людей с доходом выше среднего (могут покупать дорогие вещи) – 85%.

Относительно менее счастливыми сейчас являются жители восточных областей: в декабре 2016 года в западных областях счастливыми себя чувствовали 59%, в центральных – 50%, в южных областях – 60%, тогда как на востоке страны – 44%. То есть война со всеми ее последствиями является весомым фактором, что делает несчастными жителей восточных областей Украины.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 3-12 декабря 2016 года среди 2040 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Напомним, что по данным опроса компании Research & Branding Group, большинство украинцев(55%) считают, что их жизнь складывается более или менее успешно. Однако почти каждый третий (30%) придерживается противоположной точки зрения, а еще 15% затрудняются с оценкой тренда протекания своей жизни.