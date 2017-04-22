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Большинство производств, осуществляемых военными прокурорами, не имеют никакого отношения к деятельности ВСУ или НГУ – эксперт

22 апреля в 11:02

В Украине введена незаконная практика согласования президентом кандидатур на должности военных прокуроров.

Генпрокуратура ГПУ
Военная прокуратура стала главным подразделением, которое осуществляет досудебное расследование
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Подавляющее большинство производств, осуществляемых в настоящее время военными прокурорами, не имеют никакого отношения к деятельности Вооруженных сил или Национальной гвардии, и подозреваемыми в них выступают гражданские лица.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт "Центра политико-правовых реформ" Александр Банчук. Автор отмечает, что военные прокуратуры в Украине были восстановлены в августе 2014 года, и оправданием для этого стала война на Востоке Украины, и соответственно, необходимость обеспечить контроль над военнослужащими.

"Но со временем военная прокуратура стала главным подразделением, которое осуществляет досудебное расследование. Подавляющее большинство производств, осуществляемых в настоящее время военными прокурорами, вообще не имеют никакого отношения к деятельности Вооруженных сил или Национальной гвардии. И подозреваемыми, обвиненными в этих делах, являются гражданские лица", – отмечает эксперт.

Банчук указывает, что любое расследование  преступления, в том числе содеянного военнослужащим, должно быть объективным, однако в случае с военными прокуратурами риск кроется в том, что для военнослужащего решающее значение всегда имеет позиция его начальника.

"И если учесть, что с 22 сентября 2014 г. введена незаконная практика согласования президентом кандидатур на должности военных прокуроров (указ №738/2014), то становится очевидной еще и возможность политического влияния на такие расследования. Этим решением руководитель государства посягнул на гарантированную Конституцией и законом независимость органов правосудия, составляющей которых является прокуратура", – указывает эксперт. 

По словам  специалиста, позиция Совета Европы по данному вопросу однозначна – в вопросе назначения на должность, продвижения по службе и увольнения военные прокуроры не должны отличаться от других прокуроров.

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Подробнее о проблеме несоответствия принимаемых в Украине законов конституционным правам и свободам граждан читайте в статье Александра Банчука "Свобода, которую мы теряем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги прокуратура эксперт военнослужащие
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