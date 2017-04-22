Большинство производств, осуществляемых военными прокурорами, не имеют никакого отношения к деятельности ВСУ или НГУ – эксперт

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В Украине введена незаконная практика согласования президентом кандидатур на должности военных прокуроров.

Военная прокуратура стала главным подразделением, которое осуществляет досудебное расследование Андрей Товстыженко, ZN.UA

Подавляющее большинство производств, осуществляемых в настоящее время, не имеют никакого отношения к деятельности Вооруженных сил или Национальной гвардии, и подозреваемыми в них выступают гражданские лица.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт "Центра политико-правовых реформ" Александр Банчук. Автор отмечает, что военные прокуратуры в Украине были восстановлены в августе 2014 года, и оправданием для этого стала война на Востоке Украины, и соответственно, необходимость обеспечить контроль над военнослужащими.

"Но со временем военная прокуратура стала главным подразделением, которое осуществляет досудебное расследование. Подавляющее большинство производств, осуществляемых в настоящее время военными прокурорами, вообще не имеют никакого отношения к деятельности Вооруженных сил или Национальной гвардии. И подозреваемыми, обвиненными в этих делах, являются гражданские лица", – отмечает эксперт.

Банчук указывает, что любое расследование преступления, в том числе содеянного военнослужащим, должно быть объективным, однако в случае с военными прокуратурами риск кроется в том, что для военнослужащего решающее значение всегда имеет позиция его начальника.

"И если учесть, что с 22 сентября 2014 г. введена незаконная практика согласования президентом кандидатур на должности военных прокуроров (указ №738/2014), то становится очевидной еще и возможность политического влияния на такие расследования. Этим решением руководитель государства посягнул на гарантированную Конституцией и законом независимость органов правосудия, составляющей которых является прокуратура", – указывает эксперт.

По словам специалиста, позиция Совета Европы по данному вопросу однозначна – в вопросе назначения на должность, продвижения по службе и увольнения военные прокуроры не должны отличаться от других прокуроров.

Подробнее о проблеме несоответствия принимаемых в Украине законов конституционным правам и свободам граждан читайте в статье Александра Банчука "Свобода, которую мы теряем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".