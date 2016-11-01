Большинство украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию

С 2015 года Украине несколько увеличилось количество сторонников Таможенного союза.

Несмотря на региональные различия, большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО Телеканал ZIK

Большинство граждан Украины поддерживают, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", сопубликованного в понедельник 31 октября.

По состоянию на сентябрь, 51% граждан считают, что Украина должна находиться в едином экономическом пространстве с ЕС. 19% отдали бы предпочтение Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана. 17% респондентов затруднились с ответом, а 14% – озвучили иной вариант.

Евроинтеграцию поддерживают абсолютное большинство жителей Запада и Центра страны – 79% и 59% против 3% и 12% сторонников Таможенного союза соответственно.

На Юге Украине у сторонников ЕС относительное большинство – 37%. В то время как симпатии 22% жителей региона – у Таможенного союза.

Евроинтеграцию поддерживают всего 24% населения Восточной Украины. Вместе с тем, у сторонников Таможенного сюза здесь уже нет абсолютного большиства – углубление сотрудничества с РФ, Беларусью и Казахстаном поддерживают 40% опрошенных.

С 2015 года Украине несколько увеличилось количество сторонников Таможенного союза Социологическая группа "Рейтинг"

Вступление Украины в НАТО одобряет относительное большинство граждан – 43%. 29% считают себя противниками интеграции в структуры Альянса. Наиболее высокая концентрация сторонников членства в НАТО наблюдается в Западной Украине – 68% при 8% против.В Центральной Украине 47% поддерживают вступление в НАТО, 24% – стоят на противоположных позициях.

На Юге и Востоке страны относительное большинство населения не разделяет энтузиазма по поводу вступления в НАТО – 39% и 47% соотвественно. В то же время, углубление сотрудничества с Альянсом поддерживают 36% и 17% жителей региона.

Относительное большинство украинцев положительно оценивают интеграцию в НАТО Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос проводился по всей Украине кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса с 28 сентября по 7 октября 2016. Всего было опрошено 2 400 граждан старше 18 лет, которые имеют право голоса. Как утверждают в группе "Рейтинг", выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта, а допустимая погрешность не превышает 2%.

Согласно данным сентябрьского опроса КМИС, если бы в Украине проводился референдум, 39% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31% - против; остальные 30% не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме. При этом, если бы на избирательные участки пришли все определившиеся, вступление в НАТО поддержли бы 56% граждан, 44% – проголосовали бы против.

В то же время, 49% граждан проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 25% - против, и остальные 25% - не определились или не принимали бы участия в голосовании. Если бы те, кто не определился, не пришли на референдум, голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 66%, против - 34%.