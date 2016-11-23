Более полумиллиона жителей Луганщины могут остаться без водоснабжения

Ситуация может перерасти в гуманитарную катастрофу.

Луганщина может остаться без водоснабжения vz.ua

Более полумиллиона жителей Луганской области как на подконтрольной Украине, так и на оккупированной территории, могут остаться без водоснабжения, поскольку отдельные районы "ЛНР" не оплачивают услуги водоснабжения, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Такая ситуация сложилась из-за систематического непоступления платежей за объемы воды, потребленные на неподконтрольной территории в течение последних лет. В результате, долг водоснабжающего предприятия КП "Попаснянский районный водоканал" за потребленную электроэнергию превысил 121 млн грн и грозит банкротством предприятия. Следствием этого может стать полное прекращение водоснабжения в регионе, как на неподконтрольной, так и на подконтрольной украинскому правительству территории, что приведет к гуманитарной и экологической катастрофе", - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.

В министерстве отметили, что представители "ЛНР", "вопреки Минским договоренностям, продолжают игнорировать инициированные украинской стороной предложения по решению вопроса оплаты за поставленную воду".

Также сообщается, что "в качестве временной меры, была достигнута договоренность с Международным Комитетом Красного Креста, который предоставил средства, что позволило не прекращать водоснабжение в течение последних двух месяцев. Это также позволило начать отопительный сезон, поскольку были заполнены водой системы теплоснабжения на неподконтрольных украинскому правительству территориях".

Напомним, что на заседании Совбеза ООН 22 ноября рассматривался и вопрос о водоснабжении Крыма. По словам посла Украины в ООН, эта проблема может быть решена путем деоккупации полуострова.