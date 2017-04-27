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Более десяти депутатов Европарламента осудили арест крымского татарина Зейтуллаева

27 апреля в 18:37

Евродепутаты потребовали от России пустить к осужденному украинского консула и медиков, а также прекратить репрессии в отношении татар в оккупированном Крыму.

Руслан Зейтуллаев
Европейские депутаты встали на защиту крымского татарина
15 минут
Группа из 11 депутатов Европейского парламента осудила арест крымского татарина Руслана Зейтуллаева, которого Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в организации в Крыму ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" и приговорил к 12 годам колонии строгого режима, сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Мы, члены Европейского Парламента, осуждаем тот факт, что сегодня, 26 апреля 2017 года, Руслан Зейтуллаев, крымскотатарский активист, гражданин Украины, был приговорен российским судом в Ростове-на-Дону к 12 годам лишения свободы", - говорится в тексте документа, опубликованном журналистом на своей странице в Facebook.

Евродепутаты также потребовали от России обеспечить доступ украинских консулов к осужденному Зейтуллаеву.

"Мы требуем российские оккупационные власти гарантировать свободный доступ украинских консулов к Руслану Зейтуллаеву и перевезти его в Украину. Принимая во внимание, что Руслан уже три недели находится на голодовке, мы требуем срочно обеспечить независимый медицинский осмотр и госпитализацию", - подчеркивается в документе.

Чиновники  также осудили репрессии РФ в отношении других крымских татар в аннексированном Крыму.

"Мы решительно осуждаем все неправомерные и незаконные репрессии российских оккупационных властей против крымских татар, которые преследуются под ложным предлогом борьбы с исламским радикализмом в рамках так называемого "дела Хизб-ут Тахрир"", - написали евродепутаты.

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Напомним, в мае прошлого года оккупационные "власти" Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал их "очередной акцией устрашения".

Уголовное дело в отношении трех жителей Бахчисарая было возбуждено 11 мая по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). В отношении еще одного гражданина - по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("организация террористической деятельности").

В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар, которых обвинили в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвинили в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир". 

По мнению обвинения, один из подсудимых, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района, а также в Севастополе ячейку запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Как считает обвинение, конечной целью группы являлось установление "исламского правления" через воссоздание "Всемирного исламского Халифата" и создание Крымского вилаята (административной единицы халифата) на месте Севастополя.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым татары Украина суд обвинение репрессии Европа
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