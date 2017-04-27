Более десяти депутатов Европарламента осудили арест крымского татарина Зейтуллаева

Евродепутаты потребовали от России пустить к осужденному украинского консула и медиков, а также прекратить репрессии в отношении татар в оккупированном Крыму.

Европейские депутаты встали на защиту крымского татарина 15 минут

Группа из 11 депутатов Европейского парламента осудила арест крымского татарина Руслана Зейтуллаева, которого Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в организации в Крыму ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" и, сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Мы, члены Европейского Парламента, осуждаем тот факт, что сегодня, 26 апреля 2017 года, Руслан Зейтуллаев, крымскотатарский активист, гражданин Украины, был приговорен российским судом в Ростове-на-Дону к 12 годам лишения свободы", - говорится в тексте документа, опубликованном журналистом на своей странице в Facebook.

Евродепутаты также потребовали от России обеспечить доступ украинских консулов к осужденному Зейтуллаеву.

"Мы требуем российские оккупационные власти гарантировать свободный доступ украинских консулов к Руслану Зейтуллаеву и перевезти его в Украину. Принимая во внимание, что Руслан уже три недели находится на голодовке, мы требуем срочно обеспечить независимый медицинский осмотр и госпитализацию", - подчеркивается в документе.

Чиновники также осудили репрессии РФ в отношении других крымских татар в аннексированном Крыму.

"Мы решительно осуждаем все неправомерные и незаконные репрессии российских оккупационных властей против крымских татар, которые преследуются под ложным предлогом борьбы с исламским радикализмом в рамках так называемого "дела Хизб-ут Тахрир"", - написали евродепутаты.

Напомним, в мае прошлого года оккупационные "власти" Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал их "очередной акцией устрашения".

Уголовное дело в отношении трех жителей Бахчисарая было возбуждено 11 мая по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). В отношении еще одного гражданина - по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("организация террористической деятельности").

В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар, которых обвинили в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвинили в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир".

По мнению обвинения, один из подсудимых, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района, а также в Севастополе ячейку запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Как считает обвинение, конечной целью группы являлось установление "исламского правления" через воссоздание "Всемирного исламского Халифата" и создание Крымского вилаята (административной единицы халифата) на месте Севастополя.