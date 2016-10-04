Более 53 тысяч военных заключили контракты с ВСУ в 2016 году - Минобороны

В Вооруженных силах Украины более 109 тысяч военнослужащих сержантского и рядового состава проходят службу по контракту.

В Украине насчитывается более 109 тысяч военных-контрактников Обозреватель

Министерство обороны продолжает профессионализацию ВСУ путем увеличения доли военнослужащих по контракту и соответствующего уменьшения мобилизованных военнослужащих, сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"С начала года контракт с ВСУ уже заключили более 53 тыс. военнослужащих, из которых свыше 6 тыс. – это офицеры", - заявил Гуцуляк.

Он также отметил, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины проходят военную службу по контракту более 109 тыс. военнослужащих сержантского и рядового состава и 47,5 тыс. офицеров.

Также, по его словам, приоритетной задачей руководства ВСУ является постепенная замена мобилизованных военнослужащих на мотивированных добровольцев-контрактников.

Ранее сообщалось, что в Украине 4 октября, начался осенний призыв на срочную военную службу. Он включает в себя два этапа - прохождение призывной комиссии и отправка в воинские части.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что Генштаб ВСУ отказался от проведения седьмой волны мобилизации. Тем не менее, президент и главнокомандующий Петр Порошенко заявил, что мобилизация зависит от ситуации на фронте и действий агрессора.

В пятницу, 5 августа, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что "в случае серьезного обострения на фронте нова мобилизация будет объявлена немедленно".

Как писал в своей статье для ZN.UA, Юрий Бутусов, Россия в Донбассе реализовывает на практике сценарий войны на истощение. "Характер боевых действий значительно изменился. Ключевое значение приобретает качество подготовки и боевого применения подразделений пехоты, оснащенных всеми видами пехотного вооружения, прежде всего минометами и гранатометами, с помощью снайперов", - считает автор.