Более 5 тысяч полицейских не прошли аттестацию – Деканоидзе

Более четверти руководителей полиции высшего звена не сумели пройти аттестацию, рассказала глава Нацполиции.
Как сообщает "112. Украина", соответствующие цифры Деканоидзе огласила на брифинге, посвященном итогам аттестации полиции. Всего, аттестацию прошли 68 135 человек, а также 13 180 сотрудников органов внутренних дел, несущих службу в зоне АТО.
Среди руководителей полиции высшего звена, доля тех, кто не прошел аттестацию, составила 26%; среднего звена – 14%.
Кроме того, по итогам переаттестации 4,5 тысячи полицейских рекомендовали повысить в должности, в то время, как 4,8 тысячи – понизить.
В июле Хатия Деканоидзе заявила, что 4 тысячи полицейских не прошли переаттестацию.
Ранее адвокат Небесной сотни, участник центральной апелляционной комиссии Евгения Закревская писала для ZN.UA, что полиция закрыла информацию о проверке своих сотрудников, нивелировав, таким образом, саму идею аттестации.
В свою очередь, замглавы Нацполиции Украины Константин Бушуев отмечает, что процесс аттестации - это только один из шагов очищения правоохранительных органов, который не ставит точку в формировании новой полиции.
Подробнее об аттестационном процессе в полиции читайте в статье Константина Бушуева "Аттестация — это только первый этап очищения наших рядов" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".112.ua