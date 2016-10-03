Более 5 тысяч полицейских не прошли аттестацию – Деканоидзе

Более четверти руководителей полиции высшего звена не сумели пройти аттестацию, рассказала глава Нацполиции.

Деканоидзе отчиталась о результатах переаттестации в полиции Василий Артюшенко, ZN.UA

Через процедурупрошли 83 939 правоохранителей, 5257 из которых – рекомендованы к увольнению, сообщила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

Как сообщает "112. Украина", соответствующие цифры Деканоидзе огласила на брифинге, посвященном итогам аттестации полиции. Всего, аттестацию прошли 68 135 человек, а также 13 180 сотрудников органов внутренних дел, несущих службу в зоне АТО.

Среди руководителей полиции высшего звена, доля тех, кто не прошел аттестацию, составила 26%; среднего звена – 14%.

Кроме того, по итогам переаттестации 4,5 тысячи полицейских рекомендовали повысить в должности, в то время, как 4,8 тысячи – понизить.

В июле Хатия Деканоидзе заявила, что 4 тысячи полицейских не прошли переаттестацию.

Ранее адвокат Небесной сотни, участник центральной апелляционной комиссии Евгения Закревская писала для ZN.UA, что полиция закрыла информацию о проверке своих сотрудников, нивелировав, таким образом, саму идею аттестации.

В свою очередь, замглавы Нацполиции Украины Константин Бушуев отмечает, что процесс аттестации - это только один из шагов очищения правоохранительных органов, который не ставит точку в формировании новой полиции.

Подробнее об аттестационном процессе в полиции читайте в статье Константина Бушуева "Аттестация — это только первый этап очищения наших рядов" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".