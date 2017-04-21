Более 300 населенных пунктов Украины остаются обесточенными из-за стихии



Движение по трассе "Киев-Одесса" по-прежнему ограничено.

Зима все еще не покинула Украину Instagram/4umskiy

В Украине все еще обесточены 318 населенных пунктов, которые остались без электроснабжения в результате снегопадов и сильного ветра 18 – 20 апреля.

Электроснабжения нет в населенных пунктах, расположенных на территории 6 областей: Одесской (245 населенных пунктов), Николаевской (14), Харьковской (23), Днепропетровской (32), Херсонской (3), Запорожской (1). Аварийными работами занимаются бригады облэнерго, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Также с вечера 20 апреля из-за снегопада запрещено движение грузовиков по трассе "Киев-Одесса".

Снежный циклон, пройдя всю Украину по диагонали через Харьков и Днепр, достиг Одессы. Север Одесской области засыпан снегом. Больше всего пострадали Подольск и другие райцентры, расположенные на Подольской возвышенности - Кодыма, Окны, Балта.