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Более 300 населенных пунктов Украины остаются обесточенными из-за стихии

21 апреля в 08:05


Движение по трассе "Киев-Одесса" по-прежнему ограничено.

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Зима все еще не покинула Украину
Instagram/4umskiy
В Украине все еще обесточены 318 населенных пунктов, которые остались без электроснабжения в результате снегопадов и сильного ветра 18 – 20 апреля.

Электроснабжения нет в населенных пунктах, расположенных на территории 6 областей: Одесской (245 населенных пунктов), Николаевской (14), Харьковской (23), Днепропетровской (32), Херсонской (3), Запорожской (1). Аварийными работами занимаются бригады облэнерго, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Также с вечера 20 апреля из-за снегопада запрещено движение грузовиков по трассе "Киев-Одесса". 

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Снежный циклон, пройдя всю Украину по диагонали через Харьков и Днепр, достиг Одессы. Север Одесской области засыпан снегом. Больше всего пострадали Подольск и другие райцентры, расположенные на Подольской возвышенности - Кодыма, Окны, Балта. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги население снег Одесса Украина движение электричество трасса
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