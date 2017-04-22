Более 200 населенных пунктов в Украине остаются обесточенными в результате непогоды

Электроснабжение восстановлено в 644 населенных пунктах.
Так, электроснабжение отсутствует в 178 населенных пунктах Одесской, 31 – Днепропетровской, 16 – Харьковской, 4 – Кировоградской.
Электроснабжение тем временем уже восстановлено в 644 населенных пунктах, обесточенных непогодой.
Снежный циклон, пройдя всю Украину по диагонали через Харьков и Днепр, 20 апреля достиг Одессы. Север Одесской области засыпан снегом. Больше всего пострадали Подольск и другие райцентры, расположенные на Подольской возвышенности - Кодыма, Окны, Балта.ZN.UA