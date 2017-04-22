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Более 100 террористов уволились из рядов "ДНР" - разведка

22 апреля в 13:42

Среди террористов продолжаются случаи недовольства условиями "службы".

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Террористы массово увольняются из рядов "ДНР"
vk.com/donetskhd
Более 100 боевиков террористической группировки "ДНР" написали "рапорты" на увольнение, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Более 100 военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и
11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) написали рапорты на увольнения", - говорится в сообщении ГУР.

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Ранее в группе ИС сообщили, что среди боевиков террористических организаций ОРДЛО распространяются слухи о том, что до конца года ВСУ возьмут под свой контроль все оккупированные территории Донбасса и полностью уничтожат "ДНР" и "ЛНР".

По материалам: ZN.UA
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