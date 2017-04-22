Более 100 террористов уволились из рядов "ДНР" - разведка

Среди террористов продолжаются случаи недовольства условиями "службы".
"Более 100 военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и
11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) написали рапорты на увольнения", - говорится в сообщении ГУР.
Ранее в группе ИС сообщили, что среди боевиков террористических организаций ОРДЛО распространяются слухи о том, что до конца года ВСУ возьмут под свой контроль все оккупированные территории Донбасса и полностью уничтожат "ДНР" и "ЛНР".ZN.UA