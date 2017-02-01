Бои под Авдеевкой: главное

Город с населением более 30 тысяч человек оказался на пороге гуманитарной катастрофы.

Боевые действия в Авдеевке продолжаются Facebook/Bogdan Taranin

Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелыи ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле данного населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

В результате обстрелов уже погибли по меньшей мере семеро украинских военнослужащих, нарушено тепло-, электро- и энергоснабжение Авдеевки, приостановил работу коксохимический завод. В городе объявлено чрезвычайное положение, в то время как власти рассматривают возможность эвакуации жителей населенного пункта.

Вечером 30 января президент Украины Петр Порошенко прервал официальный визит в Германию из-за обострения ситуации в АТО, поручив дипломатам проинформировать СБ ООН и ОБСЕ об угрозе гуманитарной катастрофы в Авдеевке.

Что случилось?

В воскресенье, 29 января, боевики российско-террористических формирований предприняли попытку штурма позиций ВСУ в районе Авдеевки Донецкой области. Украинские бойцы дали отпор оккупантам, заставив их отступить, а затем перешли в контратаку, захватив у противника новые позиции.

Тем не менее, на этом обострение конфликта не закончилось: после боестолкновения террористы возобновили обстрелы Авдеевки, Опытного Камянки и Песков, используя минометы и танки.

Утром 30 января интенсивность обстрелов, после ночного "затишья", начала нарастать. Пресс-офицер 72 ОМБР Елена Мокринчук сообщала, что обстрелы ведутся по всей линии ДАП, вплоть до Ясиноватской развязки. Обстрелы продолжались на протяжении всего дня.

Обстрелы продолжились и во вторник, 31 января: утром терорристы обстреляли Авдеевку из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и крупнокалиберной артиллерии, что привело к разрушениям в жилых кварталах и возникновению пожара. По информации пресс-службы 72 ОМБР, огонь велся из жилых кварталов Донецка. В бригаде утверждают, что враг выпустил по Авдеевке 4 полных пакета "Градов", то есть 160 ракет.

Утром 31 января в Facebook было обнародовано видео, на котором предположительно запечатлено применение террористами реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" в жилых кварталах Донецка при обстреле Авдеевки.

По сообщению главы Донецкой ОВГА Павла Жебривского, которое также подтвердили в 72 ОМБР, утром 31 января противник запросил перемирие, но уже через несколько минут перегруппировался и пошел в новое наступление, которое успешно отразили силы АТО.

На сегодня ситуация под Авдеевкой остается напряженной. На протяжении минувших суток обстрелы населенного пункта не прекращались. В ночь на 1 февраля российско-террористические войска продолжили обстрелы украинских позиций у Авдеевки, используя "Грады" и артиллерию калибра 152 мм, а также осуществили еще одну провальную попытку штурма. Еще одну атаку враг предпринял около семи утра. По данным штаба АТО, по состоянию на 09:00 противник остановлен, но боевое столкновение продолжается.

Потери

Сообщения о погибших украинских военнослужащих начали поступать еще в воскресенье, 29 января. Утром 30 января пресс-служба 72 ОМБР сообщила, что в ходе боя и последующих обстрелов накануне погибли четверо и получили ранения еще девять украинских военных.

В бригаде уточнили, что в в столкновении с боевиками 29 января погибли капитан Андрей Кизило, сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский.

Позже в штабе АТО сообщили, что в ходе утренних обстрелов 30 января погибли еще двое и получили ранения пятеро украинских бойцов. Спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге 30 января подтвердил гибель пяти и ранение 14 украинских военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов во вторник заявил, что в период 29-30 января в ходе боевых действий в районе Авдеевки погибли семеро и получили ранения 35 украинских военнослужащих.

В данный момент можно утверждать, что от боевых действий под Авдеевкой за последние дни погибли по меньшей мере семеро украинских военнослужащих. В 72 ОМБР также заявляют, что обстрелы привели к жертвам среди мирного населения.

В то же время, по последним данным ГУР Минобороны Украины, российско-террористические войска несут значительные боевые потери. По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находится 42 тела военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Последствия

Эскалация ситуации под Авдеевкой имела серьезные последствия для ее населения и экономики. Нарушено тепловое и энергоснабжение Авдеевки, частично приостановил работу коксохимический завод.

В ночь на 31 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в городе создали областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели, и представители предприятий.

Во вторник утром из-за отсутствия электроснабжения в Авдеевке прекратили обслуживание обслуживание бюджетных счетов.

По словам Жебривского, ГСЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания. Координационный центр работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку горячего питания для жителей.

В ГСЧС уже отработали вопрос эвакуации около 12 тысяч жителей Авдеевки в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в в полной готовности к отправке 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до трех тысяч человек. Также эвакуацию населения обеспечат два пригородных электропоезда, которые могут эвакуировать до 1 тысячи 600 человек за один рейс.

1 февраля в разрушенной обстрелами Авдеевке началась добровольная эвакуация жителей. Подавляющее большинство тех, кто эвакуируется из города – дети. Накануне с просьбой об эвакуации в органы местной власти обратилось около 200 родителей.

Одной из самых острых проблем стала ситуация вокруг Авдеевского Коксохимического завода, который был обесточен в понедельник вечером. По словам директора предприятия Мусы Магомедова, если Авдеевский коксохим остановится при такой низкой температуре (-20 градусов), то завод перестанет существовать. По его словам, сейчас на заводе законсервированы два цеха, еще два цеха работают на собственной генерации электроэнергии, которой хватает, чтобы обогревать город коксовым газом.

Утром 1 февраля Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича вынуждено остановил две доменные печи из четырех, поскоку Авдеевский коксохим, поставляющий на предприятие кокс, остановил производство. В то же время, директор АКХЗ заявил, что Авдеевский коксохим продолжит работу, если его мощности не пострадают от обстрелов боевиков.

Вечером 30 января ситуация в Авдеевке вынудила президента Украины Петра Порошенко прервать свой официальный визит в Германию. Президент также поручил дипломатам проинформировать СБ ООН и ОБСЕ о складывающейся на Востоке Украины гуманитарной катастрофе.

На ситуацию в Авдеевке днем 30 января успела отреагировать федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая констатировала, что режима тишины на Востоке Украины сегодня нет, а также выразила обеспокоенность гибелью украинских военнослужащих.

Тем временем, жители города публикуют в социальных сетях фотографии с последствиями массированных обстрелов.