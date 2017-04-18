Боевые стрельбы из зенитных установок и пулеметов прошли на Новомосковском полигоне

Солдаты-зенитчики получили практический опыт и допуск к боевой стрельбе.

Воздушное командование "Восток" провело тактико-специальные занятия с боевой стрельбой со штатными и внештатными обслугами подчиненных воинских частей, вооруженными скорострельными пушками ЗУ-23 и крупнокалиберными пулеметами ДШК, сообщает пресс-центр воздушного командования "Восток".

Занятия прошли на Новомосковском общевойсковом полигоне. Все военнослужащие, которые прошли практический курс, получили допуск к боевой стрельбе.

- Программа была довольно насыщенной, а подготовка - динамичной. За это короткое время вполне освоил зенитную установку ЗУ-23-2. Конечно, опыт лишним не бывает. Поэтому нужно будет продолжить обучение непосредственно в штатном подразделении, - рассказал о полигонных буднях командир зенитной установки отдельной радиолокационной роты, которая расположена на Луганщине, старший солдат службы по контракту Дмитрий Чега.

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