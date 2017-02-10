Боевиков ОРДЛО заставили сдавать деньги на похороны Гиви - разведка

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В рядах оккупантов растет недовольство из-за плохого финансирования и убийства главарей.

Командование боевиков собирает с подчиненных деньги для убитого главаря Pixabay

В рядах боевиков растет недовольство из-за недостатка финансирования, сообщают в пресс-службе Главного управления Разведки Министерства обороны Украины.

Так, командованием "армейских корпусов" оккупантов в подчиненных частях и соединениях в принудительном порядке был инициирован сбор средств на похороны Гиви.

При этом последние выплаты военнослужащим соединений и частей 2 АК (ЛУГАНСК) Вооруженных Сил Российской Федерации были осуществлены в начале января в размере 50% от суммы ежемесячного денежного обеспечения, рассказали разведчики.

Этот факт, а также информация о последних убийства главарей боевиков - начальника управления "народной милиции ЛНР" Александра Анащенко и командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви), привело к снижению уровня морально-психологического состояния личного состава российско-террористических войск и увеличению количества желающих уволиться, прежде всего среди командного состава оккупантов.

Ранее стало известно, что утром 8 февраля боевик "ДНР", глава вооруженной группировки "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", был убит в Донецке. Помещение, где находился боевик, как сообщается, поразили из огнемета "Шмель". Ответственность за его убийство взяли на себя подчиненные Гиви, однако в террористической группировке "ДНР" продолжили искать "украинских диверсантов", которые якобы совершили на него покушение.

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.