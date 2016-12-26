Боевики заявили о готовности отдать Савченко двух пленных женщин

Боевики назвали Савченко "представителем здоровой части украинского народа".

Боевики заявили, что отдадут Надежде Савченко двух пленных женщин Василий Артюшенко, ZN.UA

Боевики заявили, что отдадут Надежде Савченко двух пленных женщин, говорится в заявлении лидеров боевиков "ЛНР" и "ДНР" Александра Захарченок и Игоря Плотницкого.

В своем заявлении боевики заявили, что считают Савченко "представителем здоровой части украинского народа" и в качестве "жеста доброй воли" готовы отдать двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, передает канал "112 Украина".

В заявлении сказано, что Киев якобы не может выполнять "Минск-2" в части обмена.

"В качестве жеста доброй воли, в канун Нового года и Рождества, мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак", — сказано в заявлении боевиков.

Сестра Савченко Вера в комментарии "Українським новинам" подтвердила передачу. "Я вам подтверждаю (передачу)", - сказала она.

Отметим, что в открытых источниках информации об Анжелике Пресняковой нет, а вот об Ольге Свокар известно, что она является журналистом издания "Голос народа Ивано-Франкивщины" и "Голос-инфо". О ее задержании боевиками "ЛНР" стало известно в июне 2016 года.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко прокомментировала агентству "Интерфакс-Украина" заявление руководителей т.н. "ЛНР" и "ДНР" о намерениях передать народному депутату Надежде Савченко двух пленных женщин, Геращенко сказала: "Мы счастливы освобождению каждого человека. Если передача украинской стороной 15-ти тех, кого запрашивали ОРДЛО, среди которых шесть женщин, способствует освобождению и разблокирует этот процесс, мы счастливы".

Накануне глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что Украина в одностороннем порядке передаст боевикам российско-террористических формирований 15 лиц, осужденных за преступления против территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 109 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.