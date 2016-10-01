Боевики закрыли пропуск через КПВВ "Станица Луганская"

Пункт закрыт в одностороннем порядке со стороны "ЛНР"
Пропуск остановлен с утра субботы, 1 октября, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Сегодня утром незаконные вооруженные формирования в одностороннем порядке приостановили пропуск лиц на этом направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, что недавно глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявлял, что возможный отвод сил и средств ВСУ от Станицы Луганской позволит боевикам занять данный населенный пункт без боя.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.
Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.
Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".ZN.UA