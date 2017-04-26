Боевики заблокировали верификацию отказа заключенных от выдачи в ОРДЛО

Контактная группа в Минске обсудила подрыв автомобиля с наблюдателями ОБСЕ и прекращение поставок электроэнергии в ОРЛО.

В Минске завершилось очередное заседание Трехсторонней контактной группы twitter.com/belarusmid

Верификация отказов от перемещения на оккупированную территорию, выдачи которых требуют боевики террористических организаций ОРДЛО в обмен на освобождение заложников, была сорвана по вине боевиков, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"На 18 апреля 2017 года была запланирована верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО мероприятие было сорвано. По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц", – написала Олифер на своей странице в Facebook вечером в среду, 26 апреля, по итогам завершения очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

По ее словам, во время заседания поднимался вопрос расследования подрыва автомобиля мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРЛО, в результате которого один наблюдатель погиб и двое получили ранения.

Украинская сторона также напомнила о "национализации" предприятий на оккупированной территории и отказе руководства террористических "республик" платить за электроэнергию, из-за чего и были прекращены ее поставки в ОРЛО.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщала, чтосотни задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО.

Представители террористических "республик" в Минске категорически отказались от привлечения Международного комитета Красного Креста и ООН к процессу сбора этих отказов. В качестве альтернативы, украинская сторона предложила задействовать в процессе офис украинского омбудсмена и ОБСЕ.