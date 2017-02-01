Боевики за сутки 86 раз обстреляли позиции сил АТО

Один украинский военных погиб, девять ранены, еще девять получили травмы.

На донецком направлении боевики из "Градов" били по позициям украинских военных inforesist.org

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 31 января, 86 раз обстреляли позиции украинских военных в

На мариупольском направлении оккупанты из артиллерии калибра 122 мм обстреляли Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское. Огнем из минометов калибра 120 мм накрыли Новогригоровку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и Водяное. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по Широкино и Новогригоровке, в Чермалыке работал вражеский снайпер, в Широкино – БМП.

На донецком направлении боевики из РСЗО БМ-21 "Град" обстреляли позиции украинских военных в районе Авдеевки. Всего было выпущено около ста снарядов. В этом же районе вели огонь вражеские танки. Также позиции бойцов ВСУ обстреливали из артиллерии калибра 152 мм. Из артиллерии калибра 152 мм боевики обстреляли также Тоненькое. Из минометов калибра 120 мм - Авдеевку, Луганское, Троицкое, Опытное и Верхнеторецкое. В Верхнеторецком также работали вражеские танк и БМП.

На луганском направлении оккупанты неоднократно вели огонь по позициям украинских военных из артиллерии калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Под обстрел боевиков попали Крымское, Троицкое, Желтое, Новоалександровка, Станица Луганская и Новозвановка.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".