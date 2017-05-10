Боевики за сутки 70 раз нарушали режим прекращения огня

Один украинский военный погиб, еще двое бойцов получили ранения.

Оккупанты лупят по позициям сил АТО из большого арсенала оружия Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 9 мая, 70 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается сложной, но контролируемой. В ряде случаев, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об открытии адекватного огня в ответ.

На донецком направлении под обстрел боевиков из минометов калибров 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров попали позиции ВСУ вблизи Верхнеторецкого. Из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты били по опорным пунктам украинских военных вблизи Авдеевки. В Троицком и Новгородском оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, а в районе Каменки – гранатометы различных систем. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия террористы обстреляли Зайцево. По защитникам Мироновского и Луганского они стреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На мариупольском направлении оккупанты применили минометы калибра 120 мм и противотанковые гранатометы, из которых обстреливали морских пехотинцев вблизи Павлополя и Широкино. По морским пехотинцам в районе Водяного боевики били из вооружения танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огнем из минометов калибра 120 мм террористы накрыли Лебединское и Новотроицкое, а из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку. Вражеские гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие докучали украинским военным под Чермалыком и Гнутовым, а автоматические гранатометы – вблизи Старогнатовки. Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали опорные пункты бойцов ВСУ неподалеку от Гранитного и Богдановки. В Павлополе активно работали вражеские снайперы.

На луганском направлении боевики из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вели огонь вблизи Новотошковки. Опорные пункты бойцов ВСУ неподалеку Крымского они атаковали из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов различных систем. Защитников Новоалександровки оккупанты обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2 и пулеметов крупных калибров, а защитников Новозвановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из автоматических гранатометов террористы стреляли вблизи Валуйского, а из стрелкового оружия – вблизи Станицы Луганской.

Напомним, накануне боевики из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и минометов калибров 120 мм и 82 мм обстреляли позиции одной из механизированных бригад ВСУ. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".