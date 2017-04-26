Боевики за сутки 65 раз обстреляли позиции бойцов ВСУ, ситуация в зоне АТО обостряется

В результате обстрелов погибло трое украинских военных, еще четверо бойцов получили ранения.

Боевики решились на эскалацию конфликта в зоне АТО Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 25 апреля, 65 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация обостряется. В ряде случаев, когда возникала непосредственная угроза жизни, украинские военные открывали огонь в ответ.

На донецком направлении под обстрел боевиков из минометов калибра 120 мм, вооружения БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали опорные пункты бойцов ВСУ в Песках. Минометы калибра 120 мм работали также в районе Опытного и Луганского. По защитникам Авдеевки и Каменки оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Позиции украинских военных вблизи шахты "Бутовка" накрывали минометным огнем калибра 82 мм. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики стреляли по украинским военным в Троицком и Зайцевом, а позиции под Новгородским обстреливали из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Под обстрелом вооружения БМП оказалось Верхнеторецкое. В Авдеевке и Новгородском активно работали вражеские снайперы.

На мариупольском направлении оккупанты из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов обстреляли позиции бойцов ВСУ под Новотроицким. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово террористы накрыли огнем из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Марьинке работали вражеские минометы калибра 82 мм. Под обстрел из гранатометов и пулеметов крупных калибров попали опорные пункты украинских военных в районе Красногоровки, а вблизи Широкино и Павлополя – из гранатометов и стрелкового оружия. По морским пехотинцам вблизи Водяного и Широкино боевики стреляли из вооружения БМП. В Новотроицком активно работали вражеские снайперы.

На луганском направлении боевики накрыли огнем артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов опорные пункты бойцов ВСУ в Новоалександровке. Минометы калибра 82 мм оккупанты применили в Желтом, а гранатометы разных систем – неподалеку Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР террористы обстреляли защитников Новозвановки.

Напомним, накануне в штабе АТО сообщили про возобновление боевиками артобстрелов позиций бойцов Вооруженных сил Украины на всех направлениях. Вдоль линии разграничения оккупанты задействовали ствольную артиллерию, минометы, зенитные установки ЗУ-23-2, БМП, БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".